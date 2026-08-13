GTEK: Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
今日GTEK汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点57.62和高点58.18进行交易。
关注Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
GTEK股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票今天的定价为57.67。它在57.62 - 58.18范围内交易，昨天的收盘价为57.65，交易量达到35。GTEK的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票是否支付股息？
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF目前的价值为57.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.15%和USD。实时查看图表以跟踪GTEK走势。
如何购买GTEK股票？
您可以以57.67的当前价格购买Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票。订单通常设置在57.67或57.97附近，而35和-0.31%显示市场活动。立即关注GTEK的实时图表更新。
如何投资GTEK股票？
投资Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF需要考虑年度范围35.86 - 63.14和当前价格57.67。许多人在以57.67或57.97下订单之前，会比较7.41%和。实时查看GTEK价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF的最高价格是63.14。在35.86 - 63.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF的绩效。
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF（GTEK）的最低价格为35.86。将其与当前的57.67和35.86 - 63.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTEK股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.65和60.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.65
- 开盘价
- 57.85
- 卖价
- 57.67
- 买价
- 57.97
- 最低价
- 57.62
- 最高价
- 58.18
- 交易量
- 35
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 7.41%
- 6个月变化
- 33.25%
- 年变化
- 60.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%