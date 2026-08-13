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GTEK: Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

57.67 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GTEK汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点57.62和高点58.18进行交易。

关注Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GTEK股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票今天的定价为57.67。它在57.62 - 58.18范围内交易，昨天的收盘价为57.65，交易量达到35。GTEK的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF目前的价值为57.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注60.15%和USD。实时查看图表以跟踪GTEK走势。

如何购买GTEK股票？

您可以以57.67的当前价格购买Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票。订单通常设置在57.67或57.97附近，而35和-0.31%显示市场活动。立即关注GTEK的实时图表更新。

如何投资GTEK股票？

投资Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF需要考虑年度范围35.86 - 63.14和当前价格57.67。许多人在以57.67或57.97下订单之前，会比较7.41%和。实时查看GTEK价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF的最高价格是63.14。在35.86 - 63.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF的绩效。

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF（GTEK）的最低价格为35.86。将其与当前的57.67和35.86 - 63.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTEK股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.65和60.15%中可见。

日范围
57.62 58.18
年范围
35.86 63.14
前一天收盘价
57.65
开盘价
57.85
卖价
57.67
买价
57.97
最低价
57.62
最高价
58.18
交易量
35
日变化
0.03%
月变化
7.41%
6个月变化
33.25%
年变化
60.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%