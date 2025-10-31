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GOAU: US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
Курс GOAU за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.78, а максимальная — 45.04.
Следите за динамикой US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOAU сегодня?
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) сегодня оценивается на уровне 45.04. Инструмент торгуется в пределах 43.78 - 45.04, вчерашнее закрытие составило 44.44, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF в настоящее время оценивается в 45.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.28% и USD. Отслеживайте движения GOAU на графике в реальном времени.
Как купить акции GOAU?
Вы можете купить акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) по текущей цене 45.04. Ордера обычно размещаются около 45.04 или 45.34, тогда как 149 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOAU?
Инвестирование в US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF предполагает учет годового диапазона 33.71 - 57.00 и текущей цены 45.04. Многие сравнивают 23.46% и -20.98% перед размещением ордеров на 45.04 или 45.34. Изучайте ежедневные изменения цены GOAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?
Самая высокая цена US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) за последний год составила 57.00. Акции заметно колебались в пределах 33.71 - 57.00, сравнение с 44.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?
Самая низкая цена US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) за год составила 33.71. Сравнение с текущими 45.04 и 33.71 - 57.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOAU?
В прошлом US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.44 и 32.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.44
- Open
- 44.42
- Bid
- 45.04
- Ask
- 45.34
- Low
- 43.78
- High
- 45.04
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- 23.46%
- 6-месячное изменение
- -20.98%
- Годовое изменение
- 32.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%