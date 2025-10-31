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GOAU: US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

45.04 USD 0.60 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GOAU за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.78, а максимальная — 45.04.

Следите за динамикой US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOAU сегодня?

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) сегодня оценивается на уровне 45.04. Инструмент торгуется в пределах 43.78 - 45.04, вчерашнее закрытие составило 44.44, а торговый объем достиг 149. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF в настоящее время оценивается в 45.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.28% и USD. Отслеживайте движения GOAU на графике в реальном времени.

Как купить акции GOAU?

Вы можете купить акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) по текущей цене 45.04. Ордера обычно размещаются около 45.04 или 45.34, тогда как 149 и 1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOAU?

Инвестирование в US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF предполагает учет годового диапазона 33.71 - 57.00 и текущей цены 45.04. Многие сравнивают 23.46% и -20.98% перед размещением ордеров на 45.04 или 45.34. Изучайте ежедневные изменения цены GOAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?

Самая высокая цена US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) за последний год составила 57.00. Акции заметно колебались в пределах 33.71 - 57.00, сравнение с 44.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF?

Самая низкая цена US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF (GOAU) за год составила 33.71. Сравнение с текущими 45.04 и 33.71 - 57.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOAU?

В прошлом US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.44 и 32.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.78 45.04
Годовой диапазон
33.71 57.00
Предыдущее закрытие
44.44
Open
44.42
Bid
45.04
Ask
45.34
Low
43.78
High
45.04
Объем
149
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
23.46%
6-месячное изменение
-20.98%
Годовое изменение
32.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%