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GOAU: US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF

44.94 USD 0.10 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GOAU汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点44.60和高点45.11进行交易。

关注US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOAU新闻

常见问题解答

GOAU股票今天的价格是多少？

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票今天的定价为44.94。它在44.60 - 45.11范围内交易，昨天的收盘价为45.04，交易量达到32。GOAU的实时价格图表显示了这些更新。

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票是否支付股息？

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF目前的价值为44.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.98%和USD。实时查看图表以跟踪GOAU走势。

如何购买GOAU股票？

您可以以44.94的当前价格购买US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票。订单通常设置在44.94或45.24附近，而32和0.02%显示市场活动。立即关注GOAU的实时图表更新。

如何投资GOAU股票？

投资US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF需要考虑年度范围33.71 - 57.00和当前价格44.94。许多人在以44.94或45.24下订单之前，会比较23.19%和。实时查看GOAU价格图表，了解每日变化。

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF的最高价格是57.00。在33.71 - 57.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF的绩效。

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票的最低价格是多少？

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF（GOAU）的最低价格为33.71。将其与当前的44.94和33.71 - 57.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOAU股票是什么时候拆分的？

US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.04和31.98%中可见。

日范围
44.60 45.11
年范围
33.71 57.00
前一天收盘价
45.04
开盘价
44.93
卖价
44.94
买价
45.24
最低价
44.60
最高价
45.11
交易量
32
日变化
-0.22%
月变化
23.19%
6个月变化
-21.16%
年变化
31.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%