GOAU: US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
今日GOAU汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点44.60和高点45.11进行交易。
关注US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
GOAU股票今天的价格是多少？
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票今天的定价为44.94。它在44.60 - 45.11范围内交易，昨天的收盘价为45.04，交易量达到32。GOAU的实时价格图表显示了这些更新。
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票是否支付股息？
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF目前的价值为44.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.98%和USD。实时查看图表以跟踪GOAU走势。
如何购买GOAU股票？
您可以以44.94的当前价格购买US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票。订单通常设置在44.94或45.24附近，而32和0.02%显示市场活动。立即关注GOAU的实时图表更新。
如何投资GOAU股票？
投资US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF需要考虑年度范围33.71 - 57.00和当前价格44.94。许多人在以44.94或45.24下订单之前，会比较23.19%和。实时查看GOAU价格图表，了解每日变化。
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF的最高价格是57.00。在33.71 - 57.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF的绩效。
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF股票的最低价格是多少？
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF（GOAU）的最低价格为33.71。将其与当前的44.94和33.71 - 57.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOAU股票是什么时候拆分的？
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.04和31.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.04
- 开盘价
- 44.93
- 卖价
- 44.94
- 买价
- 45.24
- 最低价
- 44.60
- 最高价
- 45.11
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 23.19%
- 6个月变化
- -21.16%
- 年变化
- 31.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%