Курс GNLX за сегодня изменился на 4.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.76, а максимальная — 4.14.

Следите за динамикой Genelux Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.