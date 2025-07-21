Валюты / GNLX
GNLX: Genelux Corporation
4.09 USD 0.17 (4.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNLX за сегодня изменился на 4.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.76, а максимальная — 4.14.
Следите за динамикой Genelux Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.76 4.14
Годовой диапазон
1.99 5.89
- Предыдущее закрытие
- 3.92
- Open
- 3.93
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 3.76
- High
- 4.14
- Объем
- 890
- Дневное изменение
- 4.34%
- Месячное изменение
- 23.94%
- 6-месячное изменение
- 40.07%
- Годовое изменение
- 68.31%
