GNLX: Genelux Corporation

4.19 USD 0.18 (4.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNLX hat sich für heute um 4.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.95 bis zu einem Hoch von 4.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Genelux Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.95 4.24
Jahresspanne
1.99 5.89
Vorheriger Schlusskurs
4.01
Eröffnung
4.01
Bid
4.19
Ask
4.49
Tief
3.95
Hoch
4.24
Volumen
50
Tagesänderung
4.49%
Monatsänderung
26.97%
6-Monatsänderung
43.49%
Jahresänderung
72.43%
