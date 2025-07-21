Währungen / GNLX
GNLX: Genelux Corporation
4.19 USD 0.18 (4.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNLX hat sich für heute um 4.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.95 bis zu einem Hoch von 4.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genelux Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.95 4.24
Jahresspanne
1.99 5.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.01
- Eröffnung
- 4.01
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Tief
- 3.95
- Hoch
- 4.24
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 4.49%
- Monatsänderung
- 26.97%
- 6-Monatsänderung
- 43.49%
- Jahresänderung
- 72.43%
