GNLX: Genelux Corporation
4.16 USD 0.15 (3.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GNLX ha avuto una variazione del 3.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.95 e ad un massimo di 4.24.
Segui le dinamiche di Genelux Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.95 4.24
Intervallo Annuale
1.99 5.89
- Chiusura Precedente
- 4.01
- Apertura
- 4.01
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Minimo
- 3.95
- Massimo
- 4.24
- Volume
- 205
- Variazione giornaliera
- 3.74%
- Variazione Mensile
- 26.06%
- Variazione Semestrale
- 42.47%
- Variazione Annuale
- 71.19%
21 settembre, domenica