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GMOM: Cambria Global Momentum ETF
Курс GMOM за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.92, а максимальная — 37.42.
Следите за динамикой Cambria Global Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GMOM сегодня?
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) сегодня оценивается на уровне 37.38. Инструмент торгуется в пределах 36.92 - 37.42, вчерашнее закрытие составило 37.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Momentum ETF?
Cambria Global Momentum ETF в настоящее время оценивается в 37.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.56% и USD. Отслеживайте движения GMOM на графике в реальном времени.
Как купить акции GMOM?
Вы можете купить акции Cambria Global Momentum ETF (GMOM) по текущей цене 37.38. Ордера обычно размещаются около 37.38 или 37.68, тогда как 4 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GMOM?
Инвестирование в Cambria Global Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 30.68 - 38.26 и текущей цены 37.38. Многие сравнивают 2.78% и -1.14% перед размещением ордеров на 37.38 или 37.68. Изучайте ежедневные изменения цены GMOM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Momentum ETF?
Самая высокая цена Cambria Global Momentum ETF (GMOM) за последний год составила 38.26. Акции заметно колебались в пределах 30.68 - 38.26, сравнение с 37.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Momentum ETF?
Самая низкая цена Cambria Global Momentum ETF (GMOM) за год составила 30.68. Сравнение с текущими 37.38 и 30.68 - 38.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GMOM?
В прошлом Cambria Global Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.14 и 21.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.14
- Open
- 36.92
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Low
- 36.92
- High
- 37.42
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- -1.14%
- Годовое изменение
- 21.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%