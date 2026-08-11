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GMOM: Cambria Global Momentum ETF

37.38 USD 0.24 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMOM за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.92, а максимальная — 37.42.

Следите за динамикой Cambria Global Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMOM сегодня?

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) сегодня оценивается на уровне 37.38. Инструмент торгуется в пределах 36.92 - 37.42, вчерашнее закрытие составило 37.14, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Momentum ETF?

Cambria Global Momentum ETF в настоящее время оценивается в 37.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.56% и USD. Отслеживайте движения GMOM на графике в реальном времени.

Как купить акции GMOM?

Вы можете купить акции Cambria Global Momentum ETF (GMOM) по текущей цене 37.38. Ордера обычно размещаются около 37.38 или 37.68, тогда как 4 и 1.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMOM?

Инвестирование в Cambria Global Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 30.68 - 38.26 и текущей цены 37.38. Многие сравнивают 2.78% и -1.14% перед размещением ордеров на 37.38 или 37.68. Изучайте ежедневные изменения цены GMOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Momentum ETF?

Самая высокая цена Cambria Global Momentum ETF (GMOM) за последний год составила 38.26. Акции заметно колебались в пределах 30.68 - 38.26, сравнение с 37.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Momentum ETF?

Самая низкая цена Cambria Global Momentum ETF (GMOM) за год составила 30.68. Сравнение с текущими 37.38 и 30.68 - 38.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMOM?

В прошлом Cambria Global Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.14 и 21.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.92 37.42
Годовой диапазон
30.68 38.26
Предыдущее закрытие
37.14
Open
36.92
Bid
37.38
Ask
37.68
Low
36.92
High
37.42
Объем
4
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
2.78%
6-месячное изменение
-1.14%
Годовое изменение
21.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%