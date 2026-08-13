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GMOM: Cambria Global Momentum ETF

37.44 USD 0.06 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GMOM汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.56进行交易。

关注Cambria Global Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GMOM股票今天的价格是多少？

Cambria Global Momentum ETF股票今天的定价为37.44。它在37.44 - 37.56范围内交易，昨天的收盘价为37.38，交易量达到3。GMOM的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Momentum ETF股票是否支付股息？

Cambria Global Momentum ETF目前的价值为37.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.76%和USD。实时查看图表以跟踪GMOM走势。

如何购买GMOM股票？

您可以以37.44的当前价格购买Cambria Global Momentum ETF股票。订单通常设置在37.44或37.74附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注GMOM的实时图表更新。

如何投资GMOM股票？

投资Cambria Global Momentum ETF需要考虑年度范围30.68 - 38.26和当前价格37.44。许多人在以37.44或37.74下订单之前，会比较2.94%和。实时查看GMOM价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Global Momentum ETF的最高价格是38.26。在30.68 - 38.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Momentum ETF的绩效。

Cambria Global Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Global Momentum ETF（GMOM）的最低价格为30.68。将其与当前的37.44和30.68 - 38.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GMOM股票是什么时候拆分的？

Cambria Global Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.38和21.76%中可见。

日范围
37.44 37.56
年范围
30.68 38.26
前一天收盘价
37.38
开盘价
37.48
卖价
37.44
买价
37.74
最低价
37.44
最高价
37.56
交易量
3
日变化
0.16%
月变化
2.94%
6个月变化
-0.98%
年变化
21.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%