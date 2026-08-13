GMOM: Cambria Global Momentum ETF
今日GMOM汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.56进行交易。
关注Cambria Global Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GMOM股票今天的价格是多少？
Cambria Global Momentum ETF股票今天的定价为37.44。它在37.44 - 37.56范围内交易，昨天的收盘价为37.38，交易量达到3。GMOM的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Global Momentum ETF股票是否支付股息？
Cambria Global Momentum ETF目前的价值为37.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.76%和USD。实时查看图表以跟踪GMOM走势。
如何购买GMOM股票？
您可以以37.44的当前价格购买Cambria Global Momentum ETF股票。订单通常设置在37.44或37.74附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注GMOM的实时图表更新。
如何投资GMOM股票？
投资Cambria Global Momentum ETF需要考虑年度范围30.68 - 38.26和当前价格37.44。许多人在以37.44或37.74下订单之前，会比较2.94%和。实时查看GMOM价格图表，了解每日变化。
Cambria Global Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Global Momentum ETF的最高价格是38.26。在30.68 - 38.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Momentum ETF的绩效。
Cambria Global Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Global Momentum ETF（GMOM）的最低价格为30.68。将其与当前的37.44和30.68 - 38.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GMOM股票是什么时候拆分的？
Cambria Global Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.38和21.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.38
- 开盘价
- 37.48
- 卖价
- 37.44
- 买价
- 37.74
- 最低价
- 37.44
- 最高价
- 37.56
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 2.94%
- 6个月变化
- -0.98%
- 年变化
- 21.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%