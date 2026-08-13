GMOM股票今天的价格是多少？ Cambria Global Momentum ETF股票今天的定价为37.44。它在37.44 - 37.56范围内交易，昨天的收盘价为37.38，交易量达到3。GMOM的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Momentum ETF股票是否支付股息？ Cambria Global Momentum ETF目前的价值为37.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.76%和USD。实时查看图表以跟踪GMOM走势。

如何购买GMOM股票？ 您可以以37.44的当前价格购买Cambria Global Momentum ETF股票。订单通常设置在37.44或37.74附近，而3和-0.11%显示市场活动。立即关注GMOM的实时图表更新。

如何投资GMOM股票？ 投资Cambria Global Momentum ETF需要考虑年度范围30.68 - 38.26和当前价格37.44。许多人在以37.44或37.74下订单之前，会比较2.94%和。实时查看GMOM价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Momentum ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cambria Global Momentum ETF的最高价格是38.26。在30.68 - 38.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Momentum ETF的绩效。

Cambria Global Momentum ETF股票的最低价格是多少？ Cambria Global Momentum ETF（GMOM）的最低价格为30.68。将其与当前的37.44和30.68 - 38.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。