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GMOC: The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF

50.11 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GMOC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.11, а максимальная — 50.11.

Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GMOC сегодня?

The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) сегодня оценивается на уровне 50.11. Инструмент торгуется в пределах 50.11 - 50.11, вчерашнее закрытие составило 50.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GMOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF?

The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF в настоящее время оценивается в 50.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.04% и USD. Отслеживайте движения GMOC на графике в реальном времени.

Как купить акции GMOC?

Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) по текущей цене 50.11. Ордера обычно размещаются около 50.11 или 50.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GMOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GMOC?

Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.72 - 50.22 и текущей цены 50.11. Многие сравнивают 0.00% и 0.12% перед размещением ордеров на 50.11 или 50.41. Изучайте ежедневные изменения цены GMOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF?

Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) за последний год составила 50.22. Акции заметно колебались в пределах 49.72 - 50.22, сравнение с 50.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF?

Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) за год составила 49.72. Сравнение с текущими 50.11 и 49.72 - 50.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GMOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GMOC?

В прошлом The 2023 ETF Series Trust II - GMO Ultra-Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.06 и 0.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.11 50.11
Годовой диапазон
49.72 50.22
Предыдущее закрытие
50.06
Open
50.11
Bid
50.11
Ask
50.41
Low
50.11
High
50.11
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
0.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%