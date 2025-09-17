Валюты / GITS
GITS
2.51 USD 0.17 (7.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GITS за сегодня изменился на 7.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.21, а максимальная — 2.69.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.21 2.69
Годовой диапазон
0.87 9.80
- Предыдущее закрытие
- 2.34
- Open
- 2.46
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.21
- High
- 2.69
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 7.26%
- Месячное изменение
- 14.09%
- 6-месячное изменение
- 85.93%
- Годовое изменение
- -58.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.