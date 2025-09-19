Währungen / GITS
GITS
2.42 USD 0.08 (3.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GITS hat sich für heute um -3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.42 bis zu einem Hoch von 2.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.42 2.69
Jahresspanne
0.87 9.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.50
- Eröffnung
- 2.46
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Tief
- 2.42
- Hoch
- 2.69
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -3.20%
- Monatsänderung
- 10.00%
- 6-Monatsänderung
- 79.26%
- Jahresänderung
- -59.67%
