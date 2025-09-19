KurseKategorien
GITS

2.42 USD 0.08 (3.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GITS hat sich für heute um -3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.42 bis zu einem Hoch von 2.69 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.42 2.69
Jahresspanne
0.87 9.80
Vorheriger Schlusskurs
2.50
Eröffnung
2.46
Bid
2.42
Ask
2.72
Tief
2.42
Hoch
2.69
Volumen
16
Tagesänderung
-3.20%
Monatsänderung
10.00%
6-Monatsänderung
79.26%
Jahresänderung
-59.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K