Valute / GITS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GITS
2.39 USD 0.11 (4.40%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GITS ha avuto una variazione del -4.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.39 e ad un massimo di 2.69.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.39 2.69
Intervallo Annuale
0.87 9.80
- Chiusura Precedente
- 2.50
- Apertura
- 2.46
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Minimo
- 2.39
- Massimo
- 2.69
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -4.40%
- Variazione Mensile
- 8.64%
- Variazione Semestrale
- 77.04%
- Variazione Annuale
- -60.17%
21 settembre, domenica