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GFGF: Guru Favorite Stocks ETF

36.65 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GFGF за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.65, а максимальная — 36.65.

Следите за динамикой Guru Favorite Stocks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GFGF сегодня?

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) сегодня оценивается на уровне 36.65. Инструмент торгуется в пределах 36.65 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 36.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GFGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guru Favorite Stocks ETF?

Guru Favorite Stocks ETF в настоящее время оценивается в 36.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.30% и USD. Отслеживайте движения GFGF на графике в реальном времени.

Как купить акции GFGF?

Вы можете купить акции Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) по текущей цене 36.65. Ордера обычно размещаются около 36.65 или 36.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GFGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GFGF?

Инвестирование в Guru Favorite Stocks ETF предполагает учет годового диапазона 30.87 - 36.69 и текущей цены 36.65. Многие сравнивают 0.77% и 9.27% перед размещением ордеров на 36.65 или 36.95. Изучайте ежедневные изменения цены GFGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Guru Favorite Stocks ETF?

Самая высокая цена Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) за последний год составила 36.69. Акции заметно колебались в пределах 30.87 - 36.69, сравнение с 36.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guru Favorite Stocks ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Guru Favorite Stocks ETF?

Самая низкая цена Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) за год составила 30.87. Сравнение с текущими 36.65 и 30.87 - 36.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GFGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GFGF?

В прошлом Guru Favorite Stocks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.69 и 11.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.65 36.65
Годовой диапазон
30.87 36.69
Предыдущее закрытие
36.69
Open
36.65
Bid
36.65
Ask
36.95
Low
36.65
High
36.65
Объем
1
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
9.27%
Годовое изменение
11.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%