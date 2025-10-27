- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GFGF: Guru Favorite Stocks ETF
Курс GFGF за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.65, а максимальная — 36.65.
Следите за динамикой Guru Favorite Stocks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GFGF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GFGF сегодня?
Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) сегодня оценивается на уровне 36.65. Инструмент торгуется в пределах 36.65 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 36.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GFGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Guru Favorite Stocks ETF?
Guru Favorite Stocks ETF в настоящее время оценивается в 36.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.30% и USD. Отслеживайте движения GFGF на графике в реальном времени.
Как купить акции GFGF?
Вы можете купить акции Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) по текущей цене 36.65. Ордера обычно размещаются около 36.65 или 36.95, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GFGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GFGF?
Инвестирование в Guru Favorite Stocks ETF предполагает учет годового диапазона 30.87 - 36.69 и текущей цены 36.65. Многие сравнивают 0.77% и 9.27% перед размещением ордеров на 36.65 или 36.95. Изучайте ежедневные изменения цены GFGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Guru Favorite Stocks ETF?
Самая высокая цена Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) за последний год составила 36.69. Акции заметно колебались в пределах 30.87 - 36.69, сравнение с 36.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Guru Favorite Stocks ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Guru Favorite Stocks ETF?
Самая низкая цена Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) за год составила 30.87. Сравнение с текущими 36.65 и 30.87 - 36.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GFGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GFGF?
В прошлом Guru Favorite Stocks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.69 и 11.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.69
- Open
- 36.65
- Bid
- 36.65
- Ask
- 36.95
- Low
- 36.65
- High
- 36.65
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 9.27%
- Годовое изменение
- 11.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%