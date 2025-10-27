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GFGF: Guru Favorite Stocks ETF

36.80 USD 0.15 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GFGF汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点36.80和高点36.94进行交易。

关注Guru Favorite Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GFGF新闻

常见问题解答

GFGF股票今天的价格是多少？

Guru Favorite Stocks ETF股票今天的定价为36.80。它在36.80 - 36.94范围内交易，昨天的收盘价为36.65，交易量达到3。GFGF的实时价格图表显示了这些更新。

Guru Favorite Stocks ETF股票是否支付股息？

Guru Favorite Stocks ETF目前的价值为36.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.75%和USD。实时查看图表以跟踪GFGF走势。

如何购买GFGF股票？

您可以以36.80的当前价格购买Guru Favorite Stocks ETF股票。订单通常设置在36.80或37.10附近，而3和-0.38%显示市场活动。立即关注GFGF的实时图表更新。

如何投资GFGF股票？

投资Guru Favorite Stocks ETF需要考虑年度范围30.87 - 36.94和当前价格36.80。许多人在以36.80或37.10下订单之前，会比较1.18%和。实时查看GFGF价格图表，了解每日变化。

Guru Favorite Stocks ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Guru Favorite Stocks ETF的最高价格是36.94。在30.87 - 36.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Guru Favorite Stocks ETF的绩效。

Guru Favorite Stocks ETF股票的最低价格是多少？

Guru Favorite Stocks ETF（GFGF）的最低价格为30.87。将其与当前的36.80和30.87 - 36.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GFGF股票是什么时候拆分的？

Guru Favorite Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.65和11.75%中可见。

日范围
36.80 36.94
年范围
30.87 36.94
前一天收盘价
36.65
开盘价
36.94
卖价
36.80
买价
37.10
最低价
36.80
最高价
36.94
交易量
3
日变化
0.41%
月变化
1.18%
6个月变化
9.72%
年变化
11.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%