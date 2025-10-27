GFGF: Guru Favorite Stocks ETF
今日GFGF汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点36.80和高点36.94进行交易。
关注Guru Favorite Stocks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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GFGF新闻
常见问题解答
GFGF股票今天的价格是多少？
Guru Favorite Stocks ETF股票今天的定价为36.80。它在36.80 - 36.94范围内交易，昨天的收盘价为36.65，交易量达到3。GFGF的实时价格图表显示了这些更新。
Guru Favorite Stocks ETF股票是否支付股息？
Guru Favorite Stocks ETF目前的价值为36.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.75%和USD。实时查看图表以跟踪GFGF走势。
如何购买GFGF股票？
您可以以36.80的当前价格购买Guru Favorite Stocks ETF股票。订单通常设置在36.80或37.10附近，而3和-0.38%显示市场活动。立即关注GFGF的实时图表更新。
如何投资GFGF股票？
投资Guru Favorite Stocks ETF需要考虑年度范围30.87 - 36.94和当前价格36.80。许多人在以36.80或37.10下订单之前，会比较1.18%和。实时查看GFGF价格图表，了解每日变化。
Guru Favorite Stocks ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Guru Favorite Stocks ETF的最高价格是36.94。在30.87 - 36.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Guru Favorite Stocks ETF的绩效。
Guru Favorite Stocks ETF股票的最低价格是多少？
Guru Favorite Stocks ETF（GFGF）的最低价格为30.87。将其与当前的36.80和30.87 - 36.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GFGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GFGF股票是什么时候拆分的？
Guru Favorite Stocks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.65和11.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.65
- 开盘价
- 36.94
- 卖价
- 36.80
- 买价
- 37.10
- 最低价
- 36.80
- 最高价
- 36.94
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 9.72%
- 年变化
- 11.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%