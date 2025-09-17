Валюты / GELS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GELS: Gelteq Ltd
1.53 USD 0.11 (7.75%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GELS за сегодня изменился на 7.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.48, а максимальная — 1.59.
Следите за динамикой Gelteq Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.48 1.59
Годовой диапазон
0.77 5.50
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.48
- High
- 1.59
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- 7.75%
- Месячное изменение
- 22.40%
- 6-месячное изменение
- 50.00%
- Годовое изменение
- -61.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.