GELS: Gelteq Ltd

1.35 USD 0.11 (7.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GELS ha avuto una variazione del -7.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.35 e ad un massimo di 1.50.

Segui le dinamiche di Gelteq Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.35 1.50
Intervallo Annuale
0.77 5.50
Chiusura Precedente
1.46
Apertura
1.49
Bid
1.35
Ask
1.65
Minimo
1.35
Massimo
1.50
Volume
205
Variazione giornaliera
-7.53%
Variazione Mensile
8.00%
Variazione Semestrale
32.35%
Variazione Annuale
-66.25%
21 settembre, domenica