Valute / GELS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GELS: Gelteq Ltd
1.35 USD 0.11 (7.53%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GELS ha avuto una variazione del -7.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.35 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di Gelteq Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.35 1.50
Intervallo Annuale
0.77 5.50
- Chiusura Precedente
- 1.46
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Minimo
- 1.35
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 205
- Variazione giornaliera
- -7.53%
- Variazione Mensile
- 8.00%
- Variazione Semestrale
- 32.35%
- Variazione Annuale
- -66.25%
21 settembre, domenica