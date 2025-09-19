Währungen / GELS
GELS: Gelteq Ltd
1.40 USD 0.06 (4.11%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GELS hat sich für heute um -4.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.36 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gelteq Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.36 1.50
Jahresspanne
0.77 5.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.46
- Eröffnung
- 1.49
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Tief
- 1.36
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- -4.11%
- Monatsänderung
- 12.00%
- 6-Monatsänderung
- 37.25%
- Jahresänderung
- -65.00%
