Валюты / GDTC
GDTC: CytoMed Therapeutics Limited
1.93 USD 0.25 (11.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDTC за сегодня изменился на -11.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.92, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой CytoMed Therapeutics Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.92 2.14
Годовой диапазон
1.55 4.05
- Предыдущее закрытие
- 2.18
- Open
- 2.14
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Low
- 1.92
- High
- 2.14
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -11.47%
- Месячное изменение
- -3.98%
- 6-месячное изменение
- -10.65%
- Годовое изменение
- 21.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.