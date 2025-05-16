KurseKategorien
Währungen / GDTC
Zurück zum Aktien

GDTC: CytoMed Therapeutics Limited

1.91 USD 0.03 (1.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDTC hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.91 bis zu einem Hoch von 1.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die CytoMed Therapeutics Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDTC News

Tagesspanne
1.91 1.91
Jahresspanne
1.55 4.05
Vorheriger Schlusskurs
1.88
Eröffnung
1.91
Bid
1.91
Ask
2.21
Tief
1.91
Hoch
1.91
Volumen
6
Tagesänderung
1.60%
Monatsänderung
-4.98%
6-Monatsänderung
-11.57%
Jahresänderung
20.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K