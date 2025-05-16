Währungen / GDTC
GDTC: CytoMed Therapeutics Limited
1.91 USD 0.03 (1.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDTC hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.91 bis zu einem Hoch von 1.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die CytoMed Therapeutics Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.91 1.91
Jahresspanne
1.55 4.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.88
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Tief
- 1.91
- Hoch
- 1.91
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 1.60%
- Monatsänderung
- -4.98%
- 6-Monatsänderung
- -11.57%
- Jahresänderung
- 20.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K