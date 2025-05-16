Valute / GDTC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GDTC: CytoMed Therapeutics Limited
1.87 USD 0.01 (0.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GDTC ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 1.94.
Segui le dinamiche di CytoMed Therapeutics Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.87 1.94
Intervallo Annuale
1.55 4.05
- Chiusura Precedente
- 1.88
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Minimo
- 1.87
- Massimo
- 1.94
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.53%
- Variazione Mensile
- -6.97%
- Variazione Semestrale
- -13.43%
- Variazione Annuale
- 17.61%
21 settembre, domenica