GDTC: CytoMed Therapeutics Limited

1.87 USD 0.01 (0.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDTC ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.87 e ad un massimo di 1.94.

Segui le dinamiche di CytoMed Therapeutics Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.87 1.94
Intervallo Annuale
1.55 4.05
Chiusura Precedente
1.88
Apertura
1.91
Bid
1.87
Ask
2.17
Minimo
1.87
Massimo
1.94
Volume
14
Variazione giornaliera
-0.53%
Variazione Mensile
-6.97%
Variazione Semestrale
-13.43%
Variazione Annuale
17.61%
21 settembre, domenica