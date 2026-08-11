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GDEC: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

40.52 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GDEC за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.49, а максимальная — 40.54.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDEC сегодня?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) сегодня оценивается на уровне 40.52. Инструмент торгуется в пределах 40.49 - 40.54, вчерашнее закрытие составило 40.49, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 40.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.84% и USD. Отслеживайте движения GDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции GDEC?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) по текущей цене 40.52. Ордера обычно размещаются около 40.52 или 40.82, тогда как 26 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDEC?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 35.74 - 40.54 и текущей цены 40.52. Многие сравнивают 1.02% и 7.17% перед размещением ордеров на 40.52 или 40.82. Изучайте ежедневные изменения цены GDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) за последний год составила 40.54. Акции заметно колебались в пределах 35.74 - 40.54, сравнение с 40.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) за год составила 35.74. Сравнение с текущими 40.52 и 35.74 - 40.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDEC?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.49 и 12.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.49 40.54
Годовой диапазон
35.74 40.54
Предыдущее закрытие
40.49
Open
40.54
Bid
40.52
Ask
40.82
Low
40.49
High
40.54
Объем
26
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
7.17%
Годовое изменение
12.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%