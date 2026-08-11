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GDEC: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
Курс GDEC за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.49, а максимальная — 40.54.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GDEC сегодня?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) сегодня оценивается на уровне 40.52. Инструмент торгуется в пределах 40.49 - 40.54, вчерашнее закрытие составило 40.49, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 40.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.84% и USD. Отслеживайте движения GDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции GDEC?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) по текущей цене 40.52. Ордера обычно размещаются около 40.52 или 40.82, тогда как 26 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GDEC?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 35.74 - 40.54 и текущей цены 40.52. Многие сравнивают 1.02% и 7.17% перед размещением ордеров на 40.52 или 40.82. Изучайте ежедневные изменения цены GDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) за последний год составила 40.54. Акции заметно колебались в пределах 35.74 - 40.54, сравнение с 40.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC) за год составила 35.74. Сравнение с текущими 40.52 и 35.74 - 40.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GDEC?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.49 и 12.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.49
- Open
- 40.54
- Bid
- 40.52
- Ask
- 40.82
- Low
- 40.49
- High
- 40.54
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 7.17%
- Годовое изменение
- 12.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%