GDEC: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December
今日GDEC汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点40.46和高点40.52进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GDEC股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票今天的定价为40.50。它在40.46 - 40.52范围内交易，昨天的收盘价为40.52，交易量达到71。GDEC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December目前的价值为40.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.78%和USD。实时查看图表以跟踪GDEC走势。
如何购买GDEC股票？
您可以以40.50的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票。订单通常设置在40.50或40.80附近，而71和0.02%显示市场活动。立即关注GDEC的实时图表更新。
如何投资GDEC股票？
投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December需要考虑年度范围35.74 - 40.54和当前价格40.50。许多人在以40.50或40.80下订单之前，会比较0.97%和。实时查看GDEC价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December的最高价格是40.54。在35.74 - 40.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December的绩效。
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December（GDEC）的最低价格为35.74。将其与当前的40.50和35.74 - 40.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GDEC股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.52和12.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.52
- 开盘价
- 40.49
- 卖价
- 40.50
- 买价
- 40.80
- 最低价
- 40.46
- 最高价
- 40.52
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- 7.11%
- 年变化
- 12.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%