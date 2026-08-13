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GDEC: FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December

40.50 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GDEC汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点40.46和高点40.52进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GDEC股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票今天的定价为40.50。它在40.46 - 40.52范围内交易，昨天的收盘价为40.52，交易量达到71。GDEC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December目前的价值为40.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.78%和USD。实时查看图表以跟踪GDEC走势。

如何购买GDEC股票？

您可以以40.50的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票。订单通常设置在40.50或40.80附近，而71和0.02%显示市场活动。立即关注GDEC的实时图表更新。

如何投资GDEC股票？

投资FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December需要考虑年度范围35.74 - 40.54和当前价格40.50。许多人在以40.50或40.80下订单之前，会比较0.97%和。实时查看GDEC价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December的最高价格是40.54。在35.74 - 40.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December的绩效。

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December（GDEC）的最低价格为35.74。将其与当前的40.50和35.74 - 40.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GDEC股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.52和12.78%中可见。

日范围
40.46 40.52
年范围
35.74 40.54
前一天收盘价
40.52
开盘价
40.49
卖价
40.50
买价
40.80
最低价
40.46
最高价
40.52
交易量
71
日变化
-0.05%
月变化
0.97%
6个月变化
7.11%
年变化
12.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%