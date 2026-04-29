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GBF: iShares Government/Credit Bond ETF

101.97 USD 0.32 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GBF за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.95, а максимальная — 102.07.

Следите за динамикой iShares Government/Credit Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GBF сегодня?

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) сегодня оценивается на уровне 101.97. Инструмент торгуется в пределах 101.95 - 102.07, вчерашнее закрытие составило 102.29, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Government/Credit Bond ETF?

iShares Government/Credit Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.84% и USD. Отслеживайте движения GBF на графике в реальном времени.

Как купить акции GBF?

Вы можете купить акции iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) по текущей цене 101.97. Ордера обычно размещаются около 101.97 или 102.27, тогда как 58 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GBF?

Инвестирование в iShares Government/Credit Bond ETF предполагает учет годового диапазона 101.85 - 106.43 и текущей цены 101.97. Многие сравнивают 0.05% и -3.46% перед размещением ордеров на 101.97 или 102.27. Изучайте ежедневные изменения цены GBF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Government/Credit Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) за последний год составила 106.43. Акции заметно колебались в пределах 101.85 - 106.43, сравнение с 102.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Government/Credit Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Government/Credit Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) за год составила 101.85. Сравнение с текущими 101.97 и 101.85 - 106.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GBF?

В прошлом iShares Government/Credit Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.29 и -1.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.95 102.07
Годовой диапазон
101.85 106.43
Предыдущее закрытие
102.29
Open
102.07
Bid
101.97
Ask
102.27
Low
101.95
High
102.07
Объем
58
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-3.46%
Годовое изменение
-1.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%