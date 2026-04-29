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GBF: iShares Government/Credit Bond ETF
Курс GBF за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.95, а максимальная — 102.07.
Следите за динамикой iShares Government/Credit Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GBF сегодня?
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) сегодня оценивается на уровне 101.97. Инструмент торгуется в пределах 101.95 - 102.07, вчерашнее закрытие составило 102.29, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Government/Credit Bond ETF?
iShares Government/Credit Bond ETF в настоящее время оценивается в 101.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.84% и USD. Отслеживайте движения GBF на графике в реальном времени.
Как купить акции GBF?
Вы можете купить акции iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) по текущей цене 101.97. Ордера обычно размещаются около 101.97 или 102.27, тогда как 58 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GBF?
Инвестирование в iShares Government/Credit Bond ETF предполагает учет годового диапазона 101.85 - 106.43 и текущей цены 101.97. Многие сравнивают 0.05% и -3.46% перед размещением ордеров на 101.97 или 102.27. Изучайте ежедневные изменения цены GBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Government/Credit Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) за последний год составила 106.43. Акции заметно колебались в пределах 101.85 - 106.43, сравнение с 102.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Government/Credit Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Government/Credit Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) за год составила 101.85. Сравнение с текущими 101.97 и 101.85 - 106.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GBF?
В прошлом iShares Government/Credit Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.29 и -1.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.29
- Open
- 102.07
- Bid
- 101.97
- Ask
- 102.27
- Low
- 101.95
- High
- 102.07
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.46%
- Годовое изменение
- -1.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%