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GBF: iShares Government/Credit Bond ETF

102.06 USD 0.09 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GBF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点102.06和高点102.09进行交易。

关注iShares Government/Credit Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBF新闻

常见问题解答

GBF股票今天的价格是多少？

iShares Government/Credit Bond ETF股票今天的定价为102.06。它在102.06 - 102.09范围内交易，昨天的收盘价为101.97，交易量达到3。GBF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Government/Credit Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Government/Credit Bond ETF目前的价值为102.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.75%和USD。实时查看图表以跟踪GBF走势。

如何购买GBF股票？

您可以以102.06的当前价格购买iShares Government/Credit Bond ETF股票。订单通常设置在102.06或102.36附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注GBF的实时图表更新。

如何投资GBF股票？

投资iShares Government/Credit Bond ETF需要考虑年度范围101.85 - 106.43和当前价格102.06。许多人在以102.06或102.36下订单之前，会比较0.14%和。实时查看GBF价格图表，了解每日变化。

iShares Government/Credit Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Government/Credit Bond ETF的最高价格是106.43。在101.85 - 106.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Government/Credit Bond ETF的绩效。

iShares Government/Credit Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Government/Credit Bond ETF（GBF）的最低价格为101.85。将其与当前的102.06和101.85 - 106.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GBF股票是什么时候拆分的？

iShares Government/Credit Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.97和-1.75%中可见。

日范围
102.06 102.09
年范围
101.85 106.43
前一天收盘价
101.97
开盘价
102.06
卖价
102.06
买价
102.36
最低价
102.06
最高价
102.09
交易量
3
日变化
0.09%
月变化
0.14%
6个月变化
-3.37%
年变化
-1.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%