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FYT: First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

72.43 USD 0.53 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FYT за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.30, а максимальная — 72.81.

Следите за динамикой First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FYT сегодня?

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) сегодня оценивается на уровне 72.43. Инструмент торгуется в пределах 72.30 - 72.81, вчерашнее закрытие составило 72.96, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FYT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund?

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 72.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.57% и USD. Отслеживайте движения FYT на графике в реальном времени.

Как купить акции FYT?

Вы можете купить акции First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) по текущей цене 72.43. Ордера обычно размещаются около 72.43 или 72.73, тогда как 39 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FYT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FYT?

Инвестирование в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 52.50 - 73.76 и текущей цены 72.43. Многие сравнивают -0.92% и 15.35% перед размещением ордеров на 72.43 или 72.73. Изучайте ежедневные изменения цены FYT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) за последний год составила 73.76. Акции заметно колебались в пределах 52.50 - 73.76, сравнение с 72.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) за год составила 52.50. Сравнение с текущими 72.43 и 52.50 - 73.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FYT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FYT?

В прошлом First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.96 и 29.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.30 72.81
Годовой диапазон
52.50 73.76
Предыдущее закрытие
72.96
Open
72.81
Bid
72.43
Ask
72.73
Low
72.30
High
72.81
Объем
39
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
-0.92%
6-месячное изменение
15.35%
Годовое изменение
29.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%