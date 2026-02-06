FYT: First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
今日FYT汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点72.61和高点72.73进行交易。
关注First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FYT股票今天的价格是多少？
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票今天的定价为72.68。它在72.61 - 72.73范围内交易，昨天的收盘价为72.43，交易量达到11。FYT的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund目前的价值为72.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.02%和USD。实时查看图表以跟踪FYT走势。
如何购买FYT股票？
您可以以72.68的当前价格购买First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在72.68或72.98附近，而11和0.10%显示市场活动。立即关注FYT的实时图表更新。
如何投资FYT股票？
投资First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund需要考虑年度范围52.50 - 73.76和当前价格72.68。许多人在以72.68或72.98下订单之前，会比较-0.57%和。实时查看FYT价格图表，了解每日变化。
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund的最高价格是73.76。在52.50 - 73.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund（FYT）的最低价格为52.50。将其与当前的72.68和52.50 - 73.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FYT股票是什么时候拆分的？
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.43和30.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.43
- 开盘价
- 72.61
- 卖价
- 72.68
- 买价
- 72.98
- 最低价
- 72.61
- 最高价
- 72.73
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- -0.57%
- 6个月变化
- 15.75%
- 年变化
- 30.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%