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FYT: First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

72.68 USD 0.25 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FYT汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点72.61和高点72.73进行交易。

关注First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
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FYT新闻

常见问题解答

FYT股票今天的价格是多少？

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票今天的定价为72.68。它在72.61 - 72.73范围内交易，昨天的收盘价为72.43，交易量达到11。FYT的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund目前的价值为72.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.02%和USD。实时查看图表以跟踪FYT走势。

如何购买FYT股票？

您可以以72.68的当前价格购买First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在72.68或72.98附近，而11和0.10%显示市场活动。立即关注FYT的实时图表更新。

如何投资FYT股票？

投资First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund需要考虑年度范围52.50 - 73.76和当前价格72.68。许多人在以72.68或72.98下订单之前，会比较-0.57%和。实时查看FYT价格图表，了解每日变化。

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund的最高价格是73.76。在52.50 - 73.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund（FYT）的最低价格为52.50。将其与当前的72.68和52.50 - 73.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FYT股票是什么时候拆分的？

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.43和30.02%中可见。

日范围
72.61 72.73
年范围
52.50 73.76
前一天收盘价
72.43
开盘价
72.61
卖价
72.68
买价
72.98
最低价
72.61
最高价
72.73
交易量
11
日变化
0.35%
月变化
-0.57%
6个月变化
15.75%
年变化
30.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%