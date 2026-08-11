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FXED: Sound Enhanced Fixed Income ETF
Курс FXED за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.24, а максимальная — 17.41.
Следите за динамикой Sound Enhanced Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FXED сегодня?
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) сегодня оценивается на уровне 17.35. Инструмент торгуется в пределах 17.24 - 17.41, вчерашнее закрытие составило 17.53, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXED в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Enhanced Fixed Income ETF?
Sound Enhanced Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 17.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.42% и USD. Отслеживайте движения FXED на графике в реальном времени.
Как купить акции FXED?
Вы можете купить акции Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) по текущей цене 17.35. Ордера обычно размещаются около 17.35 или 17.65, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXED на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FXED?
Инвестирование в Sound Enhanced Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.07 - 18.89 и текущей цены 17.35. Многие сравнивают -0.06% и -1.87% перед размещением ордеров на 17.35 или 17.65. Изучайте ежедневные изменения цены FXED на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sound Enhanced Fixed Income ETF?
Самая высокая цена Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) за последний год составила 18.89. Акции заметно колебались в пределах 17.07 - 18.89, сравнение с 17.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Enhanced Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sound Enhanced Fixed Income ETF?
Самая низкая цена Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) за год составила 17.07. Сравнение с текущими 17.35 и 17.07 - 18.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXED во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FXED?
В прошлом Sound Enhanced Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.53 и -6.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.53
- Open
- 17.35
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Low
- 17.24
- High
- 17.41
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -1.87%
- Годовое изменение
- -6.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%