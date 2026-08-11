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FXED: Sound Enhanced Fixed Income ETF

17.35 USD 0.18 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FXED за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.24, а максимальная — 17.41.

Следите за динамикой Sound Enhanced Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FXED сегодня?

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) сегодня оценивается на уровне 17.35. Инструмент торгуется в пределах 17.24 - 17.41, вчерашнее закрытие составило 17.53, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FXED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Enhanced Fixed Income ETF?

Sound Enhanced Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 17.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.42% и USD. Отслеживайте движения FXED на графике в реальном времени.

Как купить акции FXED?

Вы можете купить акции Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) по текущей цене 17.35. Ордера обычно размещаются около 17.35 или 17.65, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FXED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FXED?

Инвестирование в Sound Enhanced Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.07 - 18.89 и текущей цены 17.35. Многие сравнивают -0.06% и -1.87% перед размещением ордеров на 17.35 или 17.65. Изучайте ежедневные изменения цены FXED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sound Enhanced Fixed Income ETF?

Самая высокая цена Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) за последний год составила 18.89. Акции заметно колебались в пределах 17.07 - 18.89, сравнение с 17.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Enhanced Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sound Enhanced Fixed Income ETF?

Самая низкая цена Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) за год составила 17.07. Сравнение с текущими 17.35 и 17.07 - 18.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FXED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FXED?

В прошлом Sound Enhanced Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.53 и -6.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.24 17.41
Годовой диапазон
17.07 18.89
Предыдущее закрытие
17.53
Open
17.35
Bid
17.35
Ask
17.65
Low
17.24
High
17.41
Объем
10
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-1.87%
Годовое изменение
-6.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%