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FXED: Sound Enhanced Fixed Income ETF

17.38 USD 0.03 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FXED汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.33和高点17.43进行交易。

关注Sound Enhanced Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FXED股票今天的价格是多少？

Sound Enhanced Fixed Income ETF股票今天的定价为17.38。它在17.33 - 17.43范围内交易，昨天的收盘价为17.35，交易量达到18。FXED的实时价格图表显示了这些更新。

Sound Enhanced Fixed Income ETF股票是否支付股息？

Sound Enhanced Fixed Income ETF目前的价值为17.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.26%和USD。实时查看图表以跟踪FXED走势。

如何购买FXED股票？

您可以以17.38的当前价格购买Sound Enhanced Fixed Income ETF股票。订单通常设置在17.38或17.68附近，而18和-0.29%显示市场活动。立即关注FXED的实时图表更新。

如何投资FXED股票？

投资Sound Enhanced Fixed Income ETF需要考虑年度范围17.07 - 18.89和当前价格17.38。许多人在以17.38或17.68下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FXED价格图表，了解每日变化。

Sound Enhanced Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sound Enhanced Fixed Income ETF的最高价格是18.89。在17.07 - 18.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sound Enhanced Fixed Income ETF的绩效。

Sound Enhanced Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

Sound Enhanced Fixed Income ETF（FXED）的最低价格为17.07。将其与当前的17.38和17.07 - 18.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FXED股票是什么时候拆分的？

Sound Enhanced Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.35和-6.26%中可见。

日范围
17.33 17.43
年范围
17.07 18.89
前一天收盘价
17.35
开盘价
17.43
卖价
17.38
买价
17.68
最低价
17.33
最高价
17.43
交易量
18
日变化
0.17%
月变化
0.12%
6个月变化
-1.70%
年变化
-6.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%