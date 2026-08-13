FXED: Sound Enhanced Fixed Income ETF
今日FXED汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点17.33和高点17.43进行交易。
关注Sound Enhanced Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FXED股票今天的价格是多少？
Sound Enhanced Fixed Income ETF股票今天的定价为17.38。它在17.33 - 17.43范围内交易，昨天的收盘价为17.35，交易量达到18。FXED的实时价格图表显示了这些更新。
Sound Enhanced Fixed Income ETF股票是否支付股息？
Sound Enhanced Fixed Income ETF目前的价值为17.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.26%和USD。实时查看图表以跟踪FXED走势。
如何购买FXED股票？
您可以以17.38的当前价格购买Sound Enhanced Fixed Income ETF股票。订单通常设置在17.38或17.68附近，而18和-0.29%显示市场活动。立即关注FXED的实时图表更新。
如何投资FXED股票？
投资Sound Enhanced Fixed Income ETF需要考虑年度范围17.07 - 18.89和当前价格17.38。许多人在以17.38或17.68下订单之前，会比较0.12%和。实时查看FXED价格图表，了解每日变化。
Sound Enhanced Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sound Enhanced Fixed Income ETF的最高价格是18.89。在17.07 - 18.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sound Enhanced Fixed Income ETF的绩效。
Sound Enhanced Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
Sound Enhanced Fixed Income ETF（FXED）的最低价格为17.07。将其与当前的17.38和17.07 - 18.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FXED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FXED股票是什么时候拆分的？
Sound Enhanced Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.35和-6.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.35
- 开盘价
- 17.43
- 卖价
- 17.38
- 买价
- 17.68
- 最低价
- 17.33
- 最高价
- 17.43
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -1.70%
- 年变化
- -6.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%