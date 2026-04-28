КотировкиРазделы
Валюты / FSEC
Назад в Рынок акций США

FSEC: Fidelity Investment Grade Securitized ETF

43.29 USD 0.18 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSEC за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.27, а максимальная — 43.42.

Следите за динамикой Fidelity Investment Grade Securitized ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FSEC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSEC сегодня?

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) сегодня оценивается на уровне 43.29. Инструмент торгуется в пределах 43.27 - 43.42, вчерашнее закрытие составило 43.47, а торговый объем достиг 463. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Investment Grade Securitized ETF?

Fidelity Investment Grade Securitized ETF в настоящее время оценивается в 43.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.82% и USD. Отслеживайте движения FSEC на графике в реальном времени.

Как купить акции FSEC?

Вы можете купить акции Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) по текущей цене 43.29. Ордера обычно размещаются около 43.29 или 43.59, тогда как 463 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSEC?

Инвестирование в Fidelity Investment Grade Securitized ETF предполагает учет годового диапазона 42.97 - 44.93 и текущей цены 43.29. Многие сравнивают 0.21% и -2.87% перед размещением ордеров на 43.29 или 43.59. Изучайте ежедневные изменения цены FSEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Investment Grade Securitized ETF?

Самая высокая цена Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) за последний год составила 44.93. Акции заметно колебались в пределах 42.97 - 44.93, сравнение с 43.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Investment Grade Securitized ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Investment Grade Securitized ETF?

Самая низкая цена Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) за год составила 42.97. Сравнение с текущими 43.29 и 42.97 - 44.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSEC?

В прошлом Fidelity Investment Grade Securitized ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.47 и -0.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.27 43.42
Годовой диапазон
42.97 44.93
Предыдущее закрытие
43.47
Open
43.33
Bid
43.29
Ask
43.59
Low
43.27
High
43.42
Объем
463
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
-2.87%
Годовое изменение
-0.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%