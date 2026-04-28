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FSEC: Fidelity Investment Grade Securitized ETF

43.34 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FSEC汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点43.30和高点43.44进行交易。

关注Fidelity Investment Grade Securitized ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSEC新闻

常见问题解答

FSEC股票今天的价格是多少？

Fidelity Investment Grade Securitized ETF股票今天的定价为43.34。它在43.30 - 43.44范围内交易，昨天的收盘价为43.29，交易量达到235。FSEC的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Investment Grade Securitized ETF股票是否支付股息？

Fidelity Investment Grade Securitized ETF目前的价值为43.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.71%和USD。实时查看图表以跟踪FSEC走势。

如何购买FSEC股票？

您可以以43.34的当前价格购买Fidelity Investment Grade Securitized ETF股票。订单通常设置在43.34或43.64附近，而235和-0.16%显示市场活动。立即关注FSEC的实时图表更新。

如何投资FSEC股票？

投资Fidelity Investment Grade Securitized ETF需要考虑年度范围42.97 - 44.93和当前价格43.34。许多人在以43.34或43.64下订单之前，会比较0.32%和。实时查看FSEC价格图表，了解每日变化。

Fidelity Investment Grade Securitized ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Investment Grade Securitized ETF的最高价格是44.93。在42.97 - 44.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Investment Grade Securitized ETF的绩效。

Fidelity Investment Grade Securitized ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Investment Grade Securitized ETF（FSEC）的最低价格为42.97。将其与当前的43.34和42.97 - 44.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FSEC股票是什么时候拆分的？

Fidelity Investment Grade Securitized ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.29和-0.71%中可见。

日范围
43.30 43.44
年范围
42.97 44.93
前一天收盘价
43.29
开盘价
43.41
卖价
43.34
买价
43.64
最低价
43.30
最高价
43.44
交易量
235
日变化
0.12%
月变化
0.32%
6个月变化
-2.76%
年变化
-0.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%