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FPE: First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF

17.81 USD 0.06 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FPE за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.79, а максимальная — 17.86.

Следите за динамикой First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FPE сегодня?

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF (FPE) сегодня оценивается на уровне 17.81. Инструмент торгуется в пределах 17.79 - 17.86, вчерашнее закрытие составило 17.87, а торговый объем достиг 712. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF?

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF в настоящее время оценивается в 17.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.06% и USD. Отслеживайте движения FPE на графике в реальном времени.

Как купить акции FPE?

Вы можете купить акции First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF (FPE) по текущей цене 17.81. Ордера обычно размещаются около 17.81 или 18.11, тогда как 712 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FPE?

Инвестирование в First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF предполагает учет годового диапазона 17.54 - 18.51 и текущей цены 17.81. Многие сравнивают -0.06% и -2.36% перед размещением ордеров на 17.81 или 18.11. Изучайте ежедневные изменения цены FPE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF?

Самая высокая цена First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF (FPE) за последний год составила 18.51. Акции заметно колебались в пределах 17.54 - 18.51, сравнение с 17.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF?

Самая низкая цена First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF (FPE) за год составила 17.54. Сравнение с текущими 17.81 и 17.54 - 18.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FPE?

В прошлом First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.87 и -1.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.79 17.86
Годовой диапазон
17.54 18.51
Предыдущее закрытие
17.87
Open
17.84
Bid
17.81
Ask
18.11
Low
17.79
High
17.86
Объем
712
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-2.36%
Годовое изменение
-1.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%