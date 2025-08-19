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FPE: First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF

17.77 USD 0.04 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FPE汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点17.76和高点17.81进行交易。

关注First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPE新闻

常见问题解答

FPE股票今天的价格是多少？

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票今天的定价为17.77。它在17.76 - 17.81范围内交易，昨天的收盘价为17.81，交易量达到1013。FPE的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票是否支付股息？

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF目前的价值为17.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪FPE走势。

如何购买FPE股票？

您可以以17.77的当前价格购买First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票。订单通常设置在17.77或18.07附近，而1013和-0.22%显示市场活动。立即关注FPE的实时图表更新。

如何投资FPE股票？

投资First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF需要考虑年度范围17.54 - 18.51和当前价格17.77。许多人在以17.77或18.07下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看FPE价格图表，了解每日变化。

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF的最高价格是18.51。在17.54 - 18.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF的绩效。

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF（FPE）的最低价格为17.54。将其与当前的17.77和17.54 - 18.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPE股票是什么时候拆分的？

First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.81和-1.28%中可见。

日范围
17.76 17.81
年范围
17.54 18.51
前一天收盘价
17.81
开盘价
17.81
卖价
17.77
买价
18.07
最低价
17.76
最高价
17.81
交易量
1.013 K
日变化
-0.22%
月变化
-0.28%
6个月变化
-2.58%
年变化
-1.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%