FPE: First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF
今日FPE汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点17.76和高点17.81进行交易。
关注First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FPE股票今天的价格是多少？
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票今天的定价为17.77。它在17.76 - 17.81范围内交易，昨天的收盘价为17.81，交易量达到1013。FPE的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票是否支付股息？
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF目前的价值为17.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.28%和USD。实时查看图表以跟踪FPE走势。
如何购买FPE股票？
您可以以17.77的当前价格购买First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票。订单通常设置在17.77或18.07附近，而1013和-0.22%显示市场活动。立即关注FPE的实时图表更新。
如何投资FPE股票？
投资First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF需要考虑年度范围17.54 - 18.51和当前价格17.77。许多人在以17.77或18.07下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看FPE价格图表，了解每日变化。
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF的最高价格是18.51。在17.54 - 18.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF的绩效。
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF（FPE）的最低价格为17.54。将其与当前的17.77和17.54 - 18.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPE股票是什么时候拆分的？
First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.81和-1.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.81
- 开盘价
- 17.81
- 卖价
- 17.77
- 买价
- 18.07
- 最低价
- 17.76
- 最高价
- 17.81
- 交易量
- 1.013 K
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -0.28%
- 6个月变化
- -2.58%
- 年变化
- -1.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%