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FOCT: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
Курс FOCT за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.37, а максимальная — 53.53.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FOCT сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) сегодня оценивается на уровне 53.45. Инструмент торгуется в пределах 53.37 - 53.53, вчерашнее закрытие составило 53.46, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 53.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.37% и USD. Отслеживайте движения FOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции FOCT?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) по текущей цене 53.45. Ордера обычно размещаются около 53.45 или 53.75, тогда как 39 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FOCT?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 45.74 - 53.53 и текущей цены 53.45. Многие сравнивают 0.98% и 8.88% перед размещением ордеров на 53.45 или 53.75. Изучайте ежедневные изменения цены FOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) за последний год составила 53.53. Акции заметно колебались в пределах 45.74 - 53.53, сравнение с 53.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) за год составила 45.74. Сравнение с текущими 53.45 и 45.74 - 53.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FOCT?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.46 и 16.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.46
- Open
- 53.50
- Bid
- 53.45
- Ask
- 53.75
- Low
- 53.37
- High
- 53.53
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- 8.88%
- Годовое изменение
- 16.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%