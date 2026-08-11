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FOCT: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

53.45 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FOCT за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.37, а максимальная — 53.53.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FOCT сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) сегодня оценивается на уровне 53.45. Инструмент торгуется в пределах 53.37 - 53.53, вчерашнее закрытие составило 53.46, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 53.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.37% и USD. Отслеживайте движения FOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции FOCT?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) по текущей цене 53.45. Ордера обычно размещаются около 53.45 или 53.75, тогда как 39 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FOCT?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 45.74 - 53.53 и текущей цены 53.45. Многие сравнивают 0.98% и 8.88% перед размещением ордеров на 53.45 или 53.75. Изучайте ежедневные изменения цены FOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) за последний год составила 53.53. Акции заметно колебались в пределах 45.74 - 53.53, сравнение с 53.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) за год составила 45.74. Сравнение с текущими 53.45 и 45.74 - 53.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FOCT?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.46 и 16.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.37 53.53
Годовой диапазон
45.74 53.53
Предыдущее закрытие
53.46
Open
53.50
Bid
53.45
Ask
53.75
Low
53.37
High
53.53
Объем
39
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.98%
6-месячное изменение
8.88%
Годовое изменение
16.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%