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FOCT: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

53.43 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FOCT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点53.40和高点53.53进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FOCT股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October股票今天的定价为53.43。它在53.40 - 53.53范围内交易，昨天的收盘价为53.45，交易量达到57。FOCT的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October目前的价值为53.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.33%和USD。实时查看图表以跟踪FOCT走势。

如何购买FOCT股票？

您可以以53.43的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October股票。订单通常设置在53.43或53.73附近，而57和-0.04%显示市场活动。立即关注FOCT的实时图表更新。

如何投资FOCT股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October需要考虑年度范围45.74 - 53.53和当前价格53.43。许多人在以53.43或53.73下订单之前，会比较0.94%和。实时查看FOCT价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October的最高价格是53.53。在45.74 - 53.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October（FOCT）的最低价格为45.74。将其与当前的53.43和45.74 - 53.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FOCT股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.45和16.33%中可见。

日范围
53.40 53.53
年范围
45.74 53.53
前一天收盘价
53.45
开盘价
53.45
卖价
53.43
买价
53.73
最低价
53.40
最高价
53.53
交易量
57
日变化
-0.04%
月变化
0.94%
6个月变化
8.84%
年变化
16.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%