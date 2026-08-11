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FNOV: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
Курс FNOV за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.63, а максимальная — 59.77.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FNOV сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) сегодня оценивается на уровне 59.68. Инструмент торгуется в пределах 59.63 - 59.77, вчерашнее закрытие составило 59.64, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 59.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.22% и USD. Отслеживайте движения FNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции FNOV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) по текущей цене 59.68. Ордера обычно размещаются около 59.68 или 59.98, тогда как 16 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FNOV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 51.28 - 59.77 и текущей цены 59.68. Многие сравнивают 1.15% и 8.65% перед размещением ордеров на 59.68 или 59.98. Изучайте ежедневные изменения цены FNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) за последний год составила 59.77. Акции заметно колебались в пределах 51.28 - 59.77, сравнение с 59.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) за год составила 51.28. Сравнение с текущими 59.68 и 51.28 - 59.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FNOV?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.64 и 16.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.64
- Open
- 59.67
- Bid
- 59.68
- Ask
- 59.98
- Low
- 59.63
- High
- 59.77
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 8.65%
- Годовое изменение
- 16.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%