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FNOV: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

59.68 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FNOV за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.63, а максимальная — 59.77.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FNOV сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) сегодня оценивается на уровне 59.68. Инструмент торгуется в пределах 59.63 - 59.77, вчерашнее закрытие составило 59.64, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 59.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.22% и USD. Отслеживайте движения FNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции FNOV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) по текущей цене 59.68. Ордера обычно размещаются около 59.68 или 59.98, тогда как 16 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FNOV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 51.28 - 59.77 и текущей цены 59.68. Многие сравнивают 1.15% и 8.65% перед размещением ордеров на 59.68 или 59.98. Изучайте ежедневные изменения цены FNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) за последний год составила 59.77. Акции заметно колебались в пределах 51.28 - 59.77, сравнение с 59.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) за год составила 51.28. Сравнение с текущими 59.68 и 51.28 - 59.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FNOV?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.64 и 16.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.63 59.77
Годовой диапазон
51.28 59.77
Предыдущее закрытие
59.64
Open
59.67
Bid
59.68
Ask
59.98
Low
59.63
High
59.77
Объем
16
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
8.65%
Годовое изменение
16.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%