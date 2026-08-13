FNOV: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
今日FNOV汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点59.58和高点59.66进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FNOV股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票今天的定价为59.60。它在59.58 - 59.66范围内交易，昨天的收盘价为59.68，交易量达到9。FNOV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November目前的价值为59.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.07%和USD。实时查看图表以跟踪FNOV走势。
如何购买FNOV股票？
您可以以59.60的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票。订单通常设置在59.60或59.90附近，而9和-0.10%显示市场活动。立即关注FNOV的实时图表更新。
如何投资FNOV股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November需要考虑年度范围51.28 - 59.77和当前价格59.60。许多人在以59.60或59.90下订单之前，会比较1.02%和。实时查看FNOV价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的最高价格是59.77。在51.28 - 59.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November（FNOV）的最低价格为51.28。将其与当前的59.60和51.28 - 59.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNOV股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.68和16.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.68
- 开盘价
- 59.66
- 卖价
- 59.60
- 买价
- 59.90
- 最低价
- 59.58
- 最高价
- 59.66
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 8.50%
- 年变化
- 16.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%