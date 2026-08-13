FNOV股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票今天的定价为59.60。它在59.58 - 59.66范围内交易，昨天的收盘价为59.68，交易量达到9。FNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November目前的价值为59.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.07%和USD。实时查看图表以跟踪FNOV走势。

如何购买FNOV股票？ 您可以以59.60的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票。订单通常设置在59.60或59.90附近，而9和-0.10%显示市场活动。立即关注FNOV的实时图表更新。

如何投资FNOV股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November需要考虑年度范围51.28 - 59.77和当前价格59.60。许多人在以59.60或59.90下订单之前，会比较1.02%和。实时查看FNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的最高价格是59.77。在51.28 - 59.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November（FNOV）的最低价格为51.28。将其与当前的59.60和51.28 - 59.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。