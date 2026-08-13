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FNOV: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

59.60 USD 0.08 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FNOV汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点59.58和高点59.66进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

FNOV股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票今天的定价为59.60。它在59.58 - 59.66范围内交易，昨天的收盘价为59.68，交易量达到9。FNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November目前的价值为59.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.07%和USD。实时查看图表以跟踪FNOV走势。

如何购买FNOV股票？

您可以以59.60的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票。订单通常设置在59.60或59.90附近，而9和-0.10%显示市场活动。立即关注FNOV的实时图表更新。

如何投资FNOV股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November需要考虑年度范围51.28 - 59.77和当前价格59.60。许多人在以59.60或59.90下订单之前，会比较1.02%和。实时查看FNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的最高价格是59.77。在51.28 - 59.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November（FNOV）的最低价格为51.28。将其与当前的59.60和51.28 - 59.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FNOV股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.68和16.07%中可见。

日范围
59.58 59.66
年范围
51.28 59.77
前一天收盘价
59.68
开盘价
59.66
卖价
59.60
买价
59.90
最低价
59.58
最高价
59.66
交易量
9
日变化
-0.13%
月变化
1.02%
6个月变化
8.50%
年变化
16.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%