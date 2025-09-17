КотировкиРазделы
FLYD: Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN

6.95 USD 0.11 (1.61%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLYD за сегодня изменился на 1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.95, а максимальная — 7.06.

Следите за динамикой Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.95 7.06
Годовой диапазон
6.38 33.47
Предыдущее закрытие
6.84
Open
7.06
Bid
6.95
Ask
7.25
Low
6.95
High
7.06
Объем
10
Дневное изменение
1.61%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
-67.70%
Годовое изменение
-70.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.