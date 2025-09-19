Währungen / FLYD
FLYD: Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN
6.90 USD 0.06 (0.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLYD hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.88 bis zu einem Hoch von 6.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.88 6.91
Jahresspanne
6.38 33.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 6.91
- Bid
- 6.90
- Ask
- 7.20
- Tief
- 6.88
- Hoch
- 6.91
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- -67.94%
- Jahresänderung
- -70.65%
