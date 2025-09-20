Valute / FLYD
FLYD: Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN
6.78 USD 0.12 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLYD ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.78 e ad un massimo di 6.90.
Segui le dinamiche di Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.78 6.90
Intervallo Annuale
6.38 33.47
- Chiusura Precedente
- 6.90
- Apertura
- 6.90
- Bid
- 6.78
- Ask
- 7.08
- Minimo
- 6.78
- Massimo
- 6.90
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -1.74%
- Variazione Mensile
- -0.88%
- Variazione Semestrale
- -68.49%
- Variazione Annuale
- -71.16%
20 settembre, sabato