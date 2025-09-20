QuotazioniSezioni
Valute / FLYD
Tornare a Azioni

FLYD: Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN

6.78 USD 0.12 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLYD ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.78 e ad un massimo di 6.90.

Segui le dinamiche di Bank of Montreal MicroSectors Travel -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
6.78 6.90
Intervallo Annuale
6.38 33.47
Chiusura Precedente
6.90
Apertura
6.90
Bid
6.78
Ask
7.08
Minimo
6.78
Massimo
6.90
Volume
7
Variazione giornaliera
-1.74%
Variazione Mensile
-0.88%
Variazione Semestrale
-68.49%
Variazione Annuale
-71.16%
20 settembre, sabato