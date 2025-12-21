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FLTB: Fidelity Limited Term Bond ETF
Курс FLTB за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.90, а максимальная — 50.01.
Следите за динамикой Fidelity Limited Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLTB сегодня?
Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) сегодня оценивается на уровне 49.97. Инструмент торгуется в пределах 49.90 - 50.01, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Limited Term Bond ETF?
Fidelity Limited Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.15% и USD. Отслеживайте движения FLTB на графике в реальном времени.
Как купить акции FLTB?
Вы можете купить акции Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) по текущей цене 49.97. Ордера обычно размещаются около 49.97 или 50.27, тогда как 33 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLTB?
Инвестирование в Fidelity Limited Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.42 - 51.15 и текущей цены 49.97. Многие сравнивают 1.11% и -1.63% перед размещением ордеров на 49.97 или 50.27. Изучайте ежедневные изменения цены FLTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Limited Term Bond ETF?
Самая высокая цена Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) за последний год составила 51.15. Акции заметно колебались в пределах 49.42 - 51.15, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Limited Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Limited Term Bond ETF?
Самая низкая цена Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) за год составила 49.42. Сравнение с текущими 49.97 и 49.42 - 51.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLTB?
В прошлом Fidelity Limited Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -1.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.04
- Open
- 49.96
- Bid
- 49.97
- Ask
- 50.27
- Low
- 49.90
- High
- 50.01
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- -1.63%
- Годовое изменение
- -1.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%