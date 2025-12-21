КотировкиРазделы
Валюты / FLTB
Назад в Рынок акций США

FLTB: Fidelity Limited Term Bond ETF

49.97 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLTB за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.90, а максимальная — 50.01.

Следите за динамикой Fidelity Limited Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLTB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLTB сегодня?

Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) сегодня оценивается на уровне 49.97. Инструмент торгуется в пределах 49.90 - 50.01, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Limited Term Bond ETF?

Fidelity Limited Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.15% и USD. Отслеживайте движения FLTB на графике в реальном времени.

Как купить акции FLTB?

Вы можете купить акции Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) по текущей цене 49.97. Ордера обычно размещаются около 49.97 или 50.27, тогда как 33 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLTB?

Инвестирование в Fidelity Limited Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.42 - 51.15 и текущей цены 49.97. Многие сравнивают 1.11% и -1.63% перед размещением ордеров на 49.97 или 50.27. Изучайте ежедневные изменения цены FLTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Limited Term Bond ETF?

Самая высокая цена Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) за последний год составила 51.15. Акции заметно колебались в пределах 49.42 - 51.15, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Limited Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Limited Term Bond ETF?

Самая низкая цена Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) за год составила 49.42. Сравнение с текущими 49.97 и 49.42 - 51.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLTB?

В прошлом Fidelity Limited Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -1.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.90 50.01
Годовой диапазон
49.42 51.15
Предыдущее закрытие
50.04
Open
49.96
Bid
49.97
Ask
50.27
Low
49.90
High
50.01
Объем
33
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
-1.63%
Годовое изменение
-1.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%