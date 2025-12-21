FLTB: 富达 有限期公司债券 ETF
今日FLTB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.93和高点50.04进行交易。
关注富达 有限期公司债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLTB新闻
常见问题解答
FLTB股票今天的价格是多少？
富达 有限期公司债券 ETF股票今天的定价为49.99。它在49.93 - 50.04范围内交易，昨天的收盘价为49.97，交易量达到54。FLTB的实时价格图表显示了这些更新。
富达 有限期公司债券 ETF股票是否支付股息？
富达 有限期公司债券 ETF目前的价值为49.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.11%和USD。实时查看图表以跟踪FLTB走势。
如何购买FLTB股票？
您可以以49.99的当前价格购买富达 有限期公司债券 ETF股票。订单通常设置在49.99或50.29附近，而54和-0.10%显示市场活动。立即关注FLTB的实时图表更新。
如何投资FLTB股票？
投资富达 有限期公司债券 ETF需要考虑年度范围49.42 - 51.15和当前价格49.99。许多人在以49.99或50.29下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLTB价格图表，了解每日变化。
富达 有限期公司债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，富达 有限期公司债券 ETF的最高价格是51.15。在49.42 - 51.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富达 有限期公司债券 ETF的绩效。
富达 有限期公司债券 ETF股票的最低价格是多少？
富达 有限期公司债券 ETF（FLTB）的最低价格为49.42。将其与当前的49.99和49.42 - 51.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLTB股票是什么时候拆分的？
富达 有限期公司债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.97和-1.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.97
- 开盘价
- 50.04
- 卖价
- 49.99
- 买价
- 50.29
- 最低价
- 49.93
- 最高价
- 50.04
- 交易量
- 54
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- -1.59%
- 年变化
- -1.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%