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FLTB: 富达 有限期公司债券 ETF

49.99 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLTB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.93和高点50.04进行交易。

关注富达 有限期公司债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLTB新闻

常见问题解答

FLTB股票今天的价格是多少？

富达 有限期公司债券 ETF股票今天的定价为49.99。它在49.93 - 50.04范围内交易，昨天的收盘价为49.97，交易量达到54。FLTB的实时价格图表显示了这些更新。

富达 有限期公司债券 ETF股票是否支付股息？

富达 有限期公司债券 ETF目前的价值为49.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.11%和USD。实时查看图表以跟踪FLTB走势。

如何购买FLTB股票？

您可以以49.99的当前价格购买富达 有限期公司债券 ETF股票。订单通常设置在49.99或50.29附近，而54和-0.10%显示市场活动。立即关注FLTB的实时图表更新。

如何投资FLTB股票？

投资富达 有限期公司债券 ETF需要考虑年度范围49.42 - 51.15和当前价格49.99。许多人在以49.99或50.29下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FLTB价格图表，了解每日变化。

富达 有限期公司债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，富达 有限期公司债券 ETF的最高价格是51.15。在49.42 - 51.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富达 有限期公司债券 ETF的绩效。

富达 有限期公司债券 ETF股票的最低价格是多少？

富达 有限期公司债券 ETF（FLTB）的最低价格为49.42。将其与当前的49.99和49.42 - 51.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLTB股票是什么时候拆分的？

富达 有限期公司债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.97和-1.11%中可见。

日范围
49.93 50.04
年范围
49.42 51.15
前一天收盘价
49.97
开盘价
50.04
卖价
49.99
买价
50.29
最低价
49.93
最高价
50.04
交易量
54
日变化
0.04%
月变化
1.15%
6个月变化
-1.59%
年变化
-1.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%