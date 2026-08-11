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FLSP: Franklin Systematic Style Premia ETF

28.25 USD 0.14 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLSP за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.95, а максимальная — 28.32.

Следите за динамикой Franklin Systematic Style Premia ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLSP сегодня?

Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) сегодня оценивается на уровне 28.25. Инструмент торгуется в пределах 27.95 - 28.32, вчерашнее закрытие составило 28.11, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Systematic Style Premia ETF?

Franklin Systematic Style Premia ETF в настоящее время оценивается в 28.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.57% и USD. Отслеживайте движения FLSP на графике в реальном времени.

Как купить акции FLSP?

Вы можете купить акции Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) по текущей цене 28.25. Ордера обычно размещаются около 28.25 или 28.55, тогда как 87 и 0.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLSP?

Инвестирование в Franklin Systematic Style Premia ETF предполагает учет годового диапазона 25.21 - 29.01 и текущей цены 28.25. Многие сравнивают 0.25% и 2.50% перед размещением ордеров на 28.25 или 28.55. Изучайте ежедневные изменения цены FLSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Systematic Style Premia ETF?

Самая высокая цена Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) за последний год составила 29.01. Акции заметно колебались в пределах 25.21 - 29.01, сравнение с 28.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Systematic Style Premia ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Systematic Style Premia ETF?

Самая низкая цена Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) за год составила 25.21. Сравнение с текущими 28.25 и 25.21 - 29.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLSP?

В прошлом Franklin Systematic Style Premia ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.11 и 11.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.95 28.32
Годовой диапазон
25.21 29.01
Предыдущее закрытие
28.11
Open
28.08
Bid
28.25
Ask
28.55
Low
27.95
High
28.32
Объем
87
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
2.50%
Годовое изменение
11.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%