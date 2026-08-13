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FLSP: Franklin Systematic Style Premia ETF

28.20 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLSP汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点28.09和高点28.32进行交易。

关注Franklin Systematic Style Premia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FLSP股票今天的价格是多少？

Franklin Systematic Style Premia ETF股票今天的定价为28.20。它在28.09 - 28.32范围内交易，昨天的收盘价为28.25，交易量达到156。FLSP的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Systematic Style Premia ETF股票是否支付股息？

Franklin Systematic Style Premia ETF目前的价值为28.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪FLSP走势。

如何购买FLSP股票？

您可以以28.20的当前价格购买Franklin Systematic Style Premia ETF股票。订单通常设置在28.20或28.50附近，而156和-0.42%显示市场活动。立即关注FLSP的实时图表更新。

如何投资FLSP股票？

投资Franklin Systematic Style Premia ETF需要考虑年度范围25.21 - 29.01和当前价格28.20。许多人在以28.20或28.50下订单之前，会比较0.07%和。实时查看FLSP价格图表，了解每日变化。

Franklin Systematic Style Premia ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Systematic Style Premia ETF的最高价格是29.01。在25.21 - 29.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Systematic Style Premia ETF的绩效。

Franklin Systematic Style Premia ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Systematic Style Premia ETF（FLSP）的最低价格为25.21。将其与当前的28.20和25.21 - 29.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLSP股票是什么时候拆分的？

Franklin Systematic Style Premia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.25和11.37%中可见。

日范围
28.09 28.32
年范围
25.21 29.01
前一天收盘价
28.25
开盘价
28.32
卖价
28.20
买价
28.50
最低价
28.09
最高价
28.32
交易量
156
日变化
-0.18%
月变化
0.07%
6个月变化
2.32%
年变化
11.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%