FLSP: Franklin Systematic Style Premia ETF
今日FLSP汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点28.09和高点28.32进行交易。
关注Franklin Systematic Style Premia ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FLSP股票今天的价格是多少？
Franklin Systematic Style Premia ETF股票今天的定价为28.20。它在28.09 - 28.32范围内交易，昨天的收盘价为28.25，交易量达到156。FLSP的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Systematic Style Premia ETF股票是否支付股息？
Franklin Systematic Style Premia ETF目前的价值为28.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪FLSP走势。
如何购买FLSP股票？
您可以以28.20的当前价格购买Franklin Systematic Style Premia ETF股票。订单通常设置在28.20或28.50附近，而156和-0.42%显示市场活动。立即关注FLSP的实时图表更新。
如何投资FLSP股票？
投资Franklin Systematic Style Premia ETF需要考虑年度范围25.21 - 29.01和当前价格28.20。许多人在以28.20或28.50下订单之前，会比较0.07%和。实时查看FLSP价格图表，了解每日变化。
Franklin Systematic Style Premia ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Systematic Style Premia ETF的最高价格是29.01。在25.21 - 29.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Systematic Style Premia ETF的绩效。
Franklin Systematic Style Premia ETF股票的最低价格是多少？
Franklin Systematic Style Premia ETF（FLSP）的最低价格为25.21。将其与当前的28.20和25.21 - 29.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLSP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLSP股票是什么时候拆分的？
Franklin Systematic Style Premia ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.25和11.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.25
- 开盘价
- 28.32
- 卖价
- 28.20
- 买价
- 28.50
- 最低价
- 28.09
- 最高价
- 28.32
- 交易量
- 156
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 0.07%
- 6个月变化
- 2.32%
- 年变化
- 11.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%