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FLQS: Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

50.24 USD 0.33 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLQS за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.24, а максимальная — 50.33.

Следите за динамикой Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLQS сегодня?

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS) сегодня оценивается на уровне 50.24. Инструмент торгуется в пределах 50.24 - 50.33, вчерашнее закрытие составило 50.57, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLQS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF в настоящее время оценивается в 50.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.81% и USD. Отслеживайте движения FLQS на графике в реальном времени.

Как купить акции FLQS?

Вы можете купить акции Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS) по текущей цене 50.24. Ордера обычно размещаются около 50.24 или 50.54, тогда как 7 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLQS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLQS?

Инвестирование в Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF предполагает учет годового диапазона 41.00 - 50.86 и текущей цены 50.24. Многие сравнивают 0.30% и 11.30% перед размещением ордеров на 50.24 или 50.54. Изучайте ежедневные изменения цены FLQS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Самая высокая цена Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS) за последний год составила 50.86. Акции заметно колебались в пределах 41.00 - 50.86, сравнение с 50.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF?

Самая низкая цена Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS) за год составила 41.00. Сравнение с текущими 50.24 и 41.00 - 50.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLQS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLQS?

В прошлом Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.57 и 15.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.24 50.33
Годовой диапазон
41.00 50.86
Предыдущее закрытие
50.57
Open
50.33
Bid
50.24
Ask
50.54
Low
50.24
High
50.33
Объем
7
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
11.30%
Годовое изменение
15.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%