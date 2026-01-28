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FLQS: Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

50.25 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLQS汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.21和高点50.32进行交易。

关注Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLQS新闻

常见问题解答

FLQS股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票今天的定价为50.25。它在50.21 - 50.32范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到7。FLQS的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF目前的价值为50.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.84%和USD。实时查看图表以跟踪FLQS走势。

如何购买FLQS股票？

您可以以50.25的当前价格购买Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票。订单通常设置在50.25或50.55附近，而7和-0.06%显示市场活动。立即关注FLQS的实时图表更新。

如何投资FLQS股票？

投资Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF需要考虑年度范围41.00 - 50.86和当前价格50.25。许多人在以50.25或50.55下订单之前，会比较0.32%和。实时查看FLQS价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF的最高价格是50.86。在41.00 - 50.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF的绩效。

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF（FLQS）的最低价格为41.00。将其与当前的50.25和41.00 - 50.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLQS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLQS股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和15.84%中可见。

日范围
50.21 50.32
年范围
41.00 50.86
前一天收盘价
50.24
开盘价
50.28
卖价
50.25
买价
50.55
最低价
50.21
最高价
50.32
交易量
7
日变化
0.02%
月变化
0.32%
6个月变化
11.32%
年变化
15.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%