FLQS: Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
今日FLQS汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.21和高点50.32进行交易。
关注Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLQS股票今天的价格是多少？
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票今天的定价为50.25。它在50.21 - 50.32范围内交易，昨天的收盘价为50.24，交易量达到7。FLQS的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票是否支付股息？
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF目前的价值为50.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.84%和USD。实时查看图表以跟踪FLQS走势。
如何购买FLQS股票？
您可以以50.25的当前价格购买Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票。订单通常设置在50.25或50.55附近，而7和-0.06%显示市场活动。立即关注FLQS的实时图表更新。
如何投资FLQS股票？
投资Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF需要考虑年度范围41.00 - 50.86和当前价格50.25。许多人在以50.25或50.55下订单之前，会比较0.32%和。实时查看FLQS价格图表，了解每日变化。
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF的最高价格是50.86。在41.00 - 50.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF的绩效。
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF股票的最低价格是多少？
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF（FLQS）的最低价格为41.00。将其与当前的50.25和41.00 - 50.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLQS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLQS股票是什么时候拆分的？
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.24和15.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.24
- 开盘价
- 50.28
- 卖价
- 50.25
- 买价
- 50.55
- 最低价
- 50.21
- 最高价
- 50.32
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 11.32%
- 年变化
- 15.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%