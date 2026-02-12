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FLOT: iShares Floating Rate Bond ETF

50.92 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLOT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.90, а максимальная — 50.93.

Следите за динамикой iShares Floating Rate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLOT сегодня?

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) сегодня оценивается на уровне 50.92. Инструмент торгуется в пределах 50.90 - 50.93, вчерашнее закрытие составило 50.92, а торговый объем достиг 2839. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Floating Rate Bond ETF?

iShares Floating Rate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения FLOT на графике в реальном времени.

Как купить акции FLOT?

Вы можете купить акции iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) по текущей цене 50.92. Ордера обычно размещаются около 50.92 или 51.22, тогда как 2839 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLOT?

Инвестирование в iShares Floating Rate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.67 - 51.09 и текущей цены 50.92. Многие сравнивают 0.04% и 0.20% перед размещением ордеров на 50.92 или 51.22. Изучайте ежедневные изменения цены FLOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Floating Rate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) за последний год составила 51.09. Акции заметно колебались в пределах 50.67 - 51.09, сравнение с 50.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Floating Rate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Floating Rate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) за год составила 50.67. Сравнение с текущими 50.92 и 50.67 - 51.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLOT?

В прошлом iShares Floating Rate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.92 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.90 50.93
Годовой диапазон
50.67 51.09
Предыдущее закрытие
50.92
Open
50.93
Bid
50.92
Ask
51.22
Low
50.90
High
50.93
Объем
2.839 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
0.20%
Годовое изменение
0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%