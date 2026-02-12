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FLOT: iShares Floating Rate Bond ETF
Курс FLOT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.90, а максимальная — 50.93.
Следите за динамикой iShares Floating Rate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLOT сегодня?
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) сегодня оценивается на уровне 50.92. Инструмент торгуется в пределах 50.90 - 50.93, вчерашнее закрытие составило 50.92, а торговый объем достиг 2839. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Floating Rate Bond ETF?
iShares Floating Rate Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения FLOT на графике в реальном времени.
Как купить акции FLOT?
Вы можете купить акции iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) по текущей цене 50.92. Ордера обычно размещаются около 50.92 или 51.22, тогда как 2839 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLOT?
Инвестирование в iShares Floating Rate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.67 - 51.09 и текущей цены 50.92. Многие сравнивают 0.04% и 0.20% перед размещением ордеров на 50.92 или 51.22. Изучайте ежедневные изменения цены FLOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Floating Rate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) за последний год составила 51.09. Акции заметно колебались в пределах 50.67 - 51.09, сравнение с 50.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Floating Rate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Floating Rate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) за год составила 50.67. Сравнение с текущими 50.92 и 50.67 - 51.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLOT?
В прошлом iShares Floating Rate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.92 и 0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.92
- Open
- 50.93
- Bid
- 50.92
- Ask
- 51.22
- Low
- 50.90
- High
- 50.93
- Объем
- 2.839 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 0.20%
- Годовое изменение
- 0.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%