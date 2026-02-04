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FLOT: iShares美国浮动利率债券指数ETF

50.92 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLOT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.91和高点50.94进行交易。

关注iShares美国浮动利率债券指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLOT新闻

常见问题解答

FLOT股票今天的价格是多少？

iShares美国浮动利率债券指数ETF股票今天的定价为50.92。它在50.91 - 50.94范围内交易，昨天的收盘价为50.92，交易量达到1436。FLOT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares美国浮动利率债券指数ETF股票是否支付股息？

iShares美国浮动利率债券指数ETF目前的价值为50.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLOT走势。

如何购买FLOT股票？

您可以以50.92的当前价格购买iShares美国浮动利率债券指数ETF股票。订单通常设置在50.92或51.22附近，而1436和0.00%显示市场活动。立即关注FLOT的实时图表更新。

如何投资FLOT股票？

投资iShares美国浮动利率债券指数ETF需要考虑年度范围50.67 - 51.09和当前价格50.92。许多人在以50.92或51.22下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FLOT价格图表，了解每日变化。

iShares美国浮动利率债券指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares美国浮动利率债券指数ETF的最高价格是51.09。在50.67 - 51.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares美国浮动利率债券指数ETF的绩效。

iShares美国浮动利率债券指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares美国浮动利率债券指数ETF（FLOT）的最低价格为50.67。将其与当前的50.92和50.67 - 51.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLOT股票是什么时候拆分的？

iShares美国浮动利率债券指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.92和0.12%中可见。

日范围
50.91 50.94
年范围
50.67 51.09
前一天收盘价
50.92
开盘价
50.92
卖价
50.92
买价
51.22
最低价
50.91
最高价
50.94
交易量
1.436 K
日变化
0.00%
月变化
0.04%
6个月变化
0.20%
年变化
0.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%