FLOT: iShares美国浮动利率债券指数ETF
今日FLOT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.91和高点50.94进行交易。
关注iShares美国浮动利率债券指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FLOT新闻
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常见问题解答
FLOT股票今天的价格是多少？
iShares美国浮动利率债券指数ETF股票今天的定价为50.92。它在50.91 - 50.94范围内交易，昨天的收盘价为50.92，交易量达到1436。FLOT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares美国浮动利率债券指数ETF股票是否支付股息？
iShares美国浮动利率债券指数ETF目前的价值为50.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪FLOT走势。
如何购买FLOT股票？
您可以以50.92的当前价格购买iShares美国浮动利率债券指数ETF股票。订单通常设置在50.92或51.22附近，而1436和0.00%显示市场活动。立即关注FLOT的实时图表更新。
如何投资FLOT股票？
投资iShares美国浮动利率债券指数ETF需要考虑年度范围50.67 - 51.09和当前价格50.92。许多人在以50.92或51.22下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FLOT价格图表，了解每日变化。
iShares美国浮动利率债券指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares美国浮动利率债券指数ETF的最高价格是51.09。在50.67 - 51.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares美国浮动利率债券指数ETF的绩效。
iShares美国浮动利率债券指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares美国浮动利率债券指数ETF（FLOT）的最低价格为50.67。将其与当前的50.92和50.67 - 51.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLOT股票是什么时候拆分的？
iShares美国浮动利率债券指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.92和0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.92
- 开盘价
- 50.92
- 卖价
- 50.92
- 买价
- 51.22
- 最低价
- 50.91
- 最高价
- 50.94
- 交易量
- 1.436 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- 0.20%
- 年变化
- 0.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%