- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLMX: Franklin FTSE Mexico ETF
Курс FLMX за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.42, а максимальная — 37.58.
Следите за динамикой Franklin FTSE Mexico ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLMX
- CUSMA Countdown: What Investors Need To Know
- Key CUSMA Deadline Looms Amid Ongoing Trade Tensions
- Mexico: The Manufacturing Hub Of North America
- U.S. Investors Should Be Jealous of the Historic Rate-Cut Cycle Happening in Mexico. Here’s 2 Ways to Profit.
- Emerging Markets: How Investors Are Responding To Shifting Global Paradigm
- EWW: Remains A Hold Amidst USMCA Uncertainty (NYSEARCA:EWW)
- Global Leading Indicators, December 2025 - Broad-Based Strength
- EM Equity Outlook 2026: From Rebound To Rotation
- Navigating An Emerging Markets Inflection: Innovation, Discipline, And Quality Growth
- Emerging-market stocks — even in Venezuela — are rallying after Maduro’s capture
- Global Leading Indicators, October 2025 - In The Pipe, Five By Five
- 6 Months Since Liberation Day: Where Global Investors Are Rotating Next
- Inflection Points: Tariffs In The Wind
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Curveballs: Mexico’s Bond Market Shines In 2025
- Headwinds For Mexican Economy Spell Trouble For EWW And FLMX (NYSEARCA:EWW)
- EWW: A Primer On The Premier Mexican ETF (EWW)
- Global Economic Outlook: August 2025
- International Breakouts To Watch
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLMX сегодня?
Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) сегодня оценивается на уровне 37.42. Инструмент торгуется в пределах 37.42 - 37.58, вчерашнее закрытие составило 37.72, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Mexico ETF?
Franklin FTSE Mexico ETF в настоящее время оценивается в 37.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.20% и USD. Отслеживайте движения FLMX на графике в реальном времени.
Как купить акции FLMX?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) по текущей цене 37.42. Ордера обычно размещаются около 37.42 или 37.72, тогда как 3 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLMX?
Инвестирование в Franklin FTSE Mexico ETF предполагает учет годового диапазона 30.11 - 40.03 и текущей цены 37.42. Многие сравнивают 0.32% и -4.35% перед размещением ордеров на 37.42 или 37.72. Изучайте ежедневные изменения цены FLMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Mexico ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) за последний год составила 40.03. Акции заметно колебались в пределах 30.11 - 40.03, сравнение с 37.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Mexico ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Mexico ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) за год составила 30.11. Сравнение с текущими 37.42 и 30.11 - 40.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLMX?
В прошлом Franklin FTSE Mexico ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.72 и 24.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.72
- Open
- 37.58
- Bid
- 37.42
- Ask
- 37.72
- Low
- 37.42
- High
- 37.58
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- -4.35%
- Годовое изменение
- 24.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%