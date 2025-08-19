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FLMX: Franklin FTSE Mexico ETF

37.42 USD 0.30 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLMX за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.42, а максимальная — 37.58.

Следите за динамикой Franklin FTSE Mexico ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLMX сегодня?

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) сегодня оценивается на уровне 37.42. Инструмент торгуется в пределах 37.42 - 37.58, вчерашнее закрытие составило 37.72, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLMX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Mexico ETF?

Franklin FTSE Mexico ETF в настоящее время оценивается в 37.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.20% и USD. Отслеживайте движения FLMX на графике в реальном времени.

Как купить акции FLMX?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) по текущей цене 37.42. Ордера обычно размещаются около 37.42 или 37.72, тогда как 3 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLMX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLMX?

Инвестирование в Franklin FTSE Mexico ETF предполагает учет годового диапазона 30.11 - 40.03 и текущей цены 37.42. Многие сравнивают 0.32% и -4.35% перед размещением ордеров на 37.42 или 37.72. Изучайте ежедневные изменения цены FLMX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Mexico ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) за последний год составила 40.03. Акции заметно колебались в пределах 30.11 - 40.03, сравнение с 37.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Mexico ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Mexico ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) за год составила 30.11. Сравнение с текущими 37.42 и 30.11 - 40.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLMX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLMX?

В прошлом Franklin FTSE Mexico ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.72 и 24.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.42 37.58
Годовой диапазон
30.11 40.03
Предыдущее закрытие
37.72
Open
37.58
Bid
37.42
Ask
37.72
Low
37.42
High
37.58
Объем
3
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
-4.35%
Годовое изменение
24.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%