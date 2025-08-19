FLMX: Franklin FTSE Mexico ETF
今日FLMX汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点36.99和高点36.99进行交易。
关注Franklin FTSE Mexico ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLMX股票今天的价格是多少？
Franklin FTSE Mexico ETF股票今天的定价为36.99。它在36.99 - 36.99范围内交易，昨天的收盘价为37.42，交易量达到1。FLMX的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin FTSE Mexico ETF股票是否支付股息？
Franklin FTSE Mexico ETF目前的价值为36.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.77%和USD。实时查看图表以跟踪FLMX走势。
如何购买FLMX股票？
您可以以36.99的当前价格购买Franklin FTSE Mexico ETF股票。订单通常设置在36.99或37.29附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLMX的实时图表更新。
如何投资FLMX股票？
投资Franklin FTSE Mexico ETF需要考虑年度范围30.11 - 40.03和当前价格36.99。许多人在以36.99或37.29下订单之前，会比较-0.83%和。实时查看FLMX价格图表，了解每日变化。
Franklin FTSE Mexico ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin FTSE Mexico ETF的最高价格是40.03。在30.11 - 40.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Mexico ETF的绩效。
Franklin FTSE Mexico ETF股票的最低价格是多少？
Franklin FTSE Mexico ETF（FLMX）的最低价格为30.11。将其与当前的36.99和30.11 - 40.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLMX股票是什么时候拆分的？
Franklin FTSE Mexico ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.42和22.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.42
- 开盘价
- 36.99
- 卖价
- 36.99
- 买价
- 37.29
- 最低价
- 36.99
- 最高价
- 36.99
- 交易量
- 1
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- -0.83%
- 6个月变化
- -5.44%
- 年变化
- 22.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%