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FLMX: Franklin FTSE Mexico ETF

36.99 USD 0.43 (1.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLMX汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点36.99和高点36.99进行交易。

关注Franklin FTSE Mexico ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
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  • W1
  • MN

FLMX新闻

常见问题解答

FLMX股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Mexico ETF股票今天的定价为36.99。它在36.99 - 36.99范围内交易，昨天的收盘价为37.42，交易量达到1。FLMX的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Mexico ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Mexico ETF目前的价值为36.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.77%和USD。实时查看图表以跟踪FLMX走势。

如何购买FLMX股票？

您可以以36.99的当前价格购买Franklin FTSE Mexico ETF股票。订单通常设置在36.99或37.29附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FLMX的实时图表更新。

如何投资FLMX股票？

投资Franklin FTSE Mexico ETF需要考虑年度范围30.11 - 40.03和当前价格36.99。许多人在以36.99或37.29下订单之前，会比较-0.83%和。实时查看FLMX价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Mexico ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Mexico ETF的最高价格是40.03。在30.11 - 40.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Mexico ETF的绩效。

Franklin FTSE Mexico ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Mexico ETF（FLMX）的最低价格为30.11。将其与当前的36.99和30.11 - 40.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLMX股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Mexico ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.42和22.77%中可见。

日范围
36.99 36.99
年范围
30.11 40.03
前一天收盘价
37.42
开盘价
36.99
卖价
36.99
买价
37.29
最低价
36.99
最高价
36.99
交易量
1
日变化
-1.15%
月变化
-0.83%
6个月变化
-5.44%
年变化
22.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%