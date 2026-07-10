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FLJP: Franklin FTSE Japan ETF

40.92 USD 0.32 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLJP за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.89, а максимальная — 41.19.

Следите за динамикой Franklin FTSE Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLJP сегодня?

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) сегодня оценивается на уровне 40.92. Инструмент торгуется в пределах 40.89 - 41.19, вчерашнее закрытие составило 41.24, а торговый объем достиг 856. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Japan ETF?

Franklin FTSE Japan ETF в настоящее время оценивается в 40.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.33% и USD. Отслеживайте движения FLJP на графике в реальном времени.

Как купить акции FLJP?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) по текущей цене 40.92. Ордера обычно размещаются около 40.92 или 41.22, тогда как 856 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLJP?

Инвестирование в Franklin FTSE Japan ETF предполагает учет годового диапазона 33.45 - 41.53 и текущей цены 40.92. Многие сравнивают 3.94% и 6.78% перед размещением ордеров на 40.92 или 41.22. Изучайте ежедневные изменения цены FLJP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Japan ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) за последний год составила 41.53. Акции заметно колебались в пределах 33.45 - 41.53, сравнение с 41.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Japan ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Japan ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) за год составила 33.45. Сравнение с текущими 40.92 и 33.45 - 41.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLJP?

В прошлом Franklin FTSE Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.24 и 22.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.89 41.19
Годовой диапазон
33.45 41.53
Предыдущее закрытие
41.24
Open
41.19
Bid
40.92
Ask
41.22
Low
40.89
High
41.19
Объем
856
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
6.78%
Годовое изменение
22.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%