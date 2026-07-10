- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FLJP: Franklin FTSE Japan ETF
Курс FLJP за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.89, а максимальная — 41.19.
Следите за динамикой Franklin FTSE Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FLJP
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Global PMI Shows Inflation Rates Remaining Elevated Amid Rising Demand For Services
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Why The US Is Buying Japanese Yen—And Why Your 401(k) Cares
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Why US-Japan Joint Intervention To Prop Up The Yen? Fear Of Treasury Yields Blowing Out.
- Bank of Japan Leaves Rates At 1.00% With No Surprises
- Bank of Japan Preview: The Slow Path To Higher Rates
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- Japan Flash PMI Signals Strongest Manufacturing Output Growth Since 2014
- Flash PMI Surveys To Help Assess Ongoing War Impact
- Demand For Consumer Services Has Been Volatile So Far In 2026 Due To Middle East War
- Economies Central To AI Development Drive Global Manufacturing Growth
- Weekly Commentary: Sloppy
- Opening The Aperture On Global Investing
- Global Goods Trade Falls For Second Month In June As Boost From Inventory Building Fades
- Japan Bonds Tell Global Repricing Story
- World Markets Watchlist: July 13, 2026
- Spotting Market Bubbles: Why History Says It’s Nearly Impossible
- Weekly Commentary: Currency Pegs And Carry Trades
- Global Markets: Fundamentals Have The Floor
- Assessing Rate Hike Pressures For Japan And South Korea
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLJP сегодня?
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) сегодня оценивается на уровне 40.92. Инструмент торгуется в пределах 40.89 - 41.19, вчерашнее закрытие составило 41.24, а торговый объем достиг 856. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Japan ETF?
Franklin FTSE Japan ETF в настоящее время оценивается в 40.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.33% и USD. Отслеживайте движения FLJP на графике в реальном времени.
Как купить акции FLJP?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) по текущей цене 40.92. Ордера обычно размещаются около 40.92 или 41.22, тогда как 856 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLJP?
Инвестирование в Franklin FTSE Japan ETF предполагает учет годового диапазона 33.45 - 41.53 и текущей цены 40.92. Многие сравнивают 3.94% и 6.78% перед размещением ордеров на 40.92 или 41.22. Изучайте ежедневные изменения цены FLJP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Japan ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) за последний год составила 41.53. Акции заметно колебались в пределах 33.45 - 41.53, сравнение с 41.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Japan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Japan ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) за год составила 33.45. Сравнение с текущими 40.92 и 33.45 - 41.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLJP?
В прошлом Franklin FTSE Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.24 и 22.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.24
- Open
- 41.19
- Bid
- 40.92
- Ask
- 41.22
- Low
- 40.89
- High
- 41.19
- Объем
- 856
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- 6.78%
- Годовое изменение
- 22.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%